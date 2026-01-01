triangle, start, resume, beginVideo
 
obrázek 1 ze 6
Dámské fotbalové tričko Nike Atlético Madrid - Černá

Atlético Madrid

Dámské fotbalové tričko Nike

29,99 €
Černá
Deep Royal Blue
Vyber velikostPrůvodce velikostmi
Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

V tomhle tričku Atlético Madrid v klasickém střihu dáš jasně najevo, komu fandíš. Nos ho hrdě!


  • Zobrazená barva: Černá
  • Styl: IM1694-010

Atlético Madrid

29,99 €

V tomhle tričku Atlético Madrid v klasickém střihu dáš jasně najevo, komu fandíš. Nos ho hrdě!

Podrobnosti o produktu

  • 100 % bavlna
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá
  • Styl: IM1694-010

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost S a měří 178 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (0)

Žádné recenze

Řekni svůj názor. Buď první, kdo ohodnotí produkt Atlético Madrid.

    Dámské fotbalové tričko Nike Atlético Madrid

    Atlético Madrid

    29,99 €

    Dolaď si styl

    Item 3 of 4