Dámské fotbalové tričko Nike Atlético Madrid

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Atlético Madrid
Dámské fotbalové tričko Nike
29,99 €
V tomhle tričku Atlético Madrid v klasickém střihu dáš jasně najevo, komu fandíš. Nos ho hrdě!
- Zobrazená barva: Černá
- Styl: IM1694-010
Atlético Madrid
29,99 €
V tomhle tričku Atlético Madrid v klasickém střihu dáš jasně najevo, komu fandíš. Nos ho hrdě!
Podrobnosti o produktu
- 100 % bavlna
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá
- Styl: IM1694-010
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost S a měří 178 cm
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Atlético Madrid
29,99 €