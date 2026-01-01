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Dámské fotbalové tričko Anglie x Palace s krátkým rukávem - Pewter Grey/Bright Crimson/Bright Crimson

Recyklované materiály

England x Palace

Dámské fotbalové tričko s krátkým rukávem

69,99 €
Vyber velikostPrůvodce velikostmi
Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.

Palace vzdává hold Anglii designem inspirovaným křížem svatého Jiří na měkkém tričku z materiálu, který odvádí pot. Společná loga na hrudi.


  • Zobrazená barva: Pewter Grey/Bright Crimson/Bright Crimson
  • Styl: IB4703-052

England x Palace

69,99 €

Palace vzdává hold Anglii designem inspirovaným křížem svatého Jiří na měkkém tričku z materiálu, který odvádí pot. Společná loga na hrudi.

Podrobnosti o produktu

  • 100 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Pewter Grey/Bright Crimson/Bright Crimson
  • Styl: IB4703-052

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost S a měří 175 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

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    Dámské fotbalové tričko Anglie x Palace s krátkým rukávem

    England x Palace

    69,99 €

    Dolaď si styl

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