Dámské fotbalové kalhoty Nike Academy Dri-FIT

Lightweight training pants for warm weather.
Kayla
Thin material, very lightweight. Comfy, I will wear these often but not to keep warm. The length is great but they run a bit large in the pelvic/hip area, a little bunchy.
Recyklované materiály
100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.
Každá cesta k velikosti začíná zvládnutím základních principů. Ale nenech se mýlit, v těchhle kalhotách objevíš něco víc než jenom základní kousek. Odvádějí pot a jsou prodyšné, takže tě udrží v suchu a pohodlí. Díky síťovaným dílům podél nohavic a elastickému pasu budeš sázet góly v pohodlí.
Nike Academy
Každá cesta k velikosti začíná zvládnutím základních principů. Ale nenech se mýlit, v těchhle kalhotách objevíš něco víc než jenom základní kousek. Odvádějí pot a jsou prodyšné, takže tě udrží v suchu a pohodlí. Díky síťovaným dílům podél nohavic a elastickému pasu budeš sázet góly v pohodlí.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.6
Lightweight training pants for warm weather.
Kayla
Thin material, very lightweight. Comfy, I will wear these often but not to keep warm. The length is great but they run a bit large in the pelvic/hip area, a little bunchy.
Great
Mrs Davis
[This review was collected as part of a promotion.] These pants are extremely comfortable and are perfect for daily workout.
Produkt byl získán zdarma, nebo recenzován v rámci soutěže nebo rozdávání dárků, případně výměnou za slevu.
#productsprovidedbynike
Cool
cccc
[This review was collected as part of a promotion.] These are comfortable and cool. I highly recommend.
Produkt byl získán zdarma, nebo recenzován v rámci soutěže nebo rozdávání dárků, případně výměnou za slevu.
#productsprovidedbynike
Nike Academy
Pořiď si kousky, které budou jedinečné jako ty.
S touhle kolekcí vneseš do svého sezónního stylu sportovní nádech.