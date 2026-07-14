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Dámské fotbalové kalhoty Nike Academy Dri-FIT - Team Red/Bílá/Bílá/Bílá

Recyklované materiály

Nike Academy

Dámské fotbalové kalhoty Dri-FIT

44,99 €
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.

Každá cesta k velikosti začíná zvládnutím základních principů. Ale nenech se mýlit, v těchhle kalhotách objevíš něco víc než jenom základní kousek. Odvádějí pot a jsou prodyšné, takže tě udrží v suchu a pohodlí. Díky síťovaným dílům podél nohavic a elastickému pasu budeš sázet góly v pohodlí.


  • Zobrazená barva: Team Red/Bílá/Bílá/Bílá
  • Styl: HM0761-677

Nike Academy

44,99 €

Každá cesta k velikosti začíná zvládnutím základních principů. Ale nenech se mýlit, v těchhle kalhotách objevíš něco víc než jenom základní kousek. Odvádějí pot a jsou prodyšné, takže tě udrží v suchu a pohodlí. Díky síťovaným dílům podél nohavic a elastickému pasu budeš sázet góly v pohodlí.

Výhody

  • Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
  • Elastický pas s vnitřní stahovací šňůrkou pevně sedí.
  • Zipy u lýtek usnadňují převlékání.
  • Do bočních kapes na zip se vejde většina telefonů.

Podrobnosti o produktu

  • Vyšívané logo Swoosh na levém stehně
  • Svrchní část / síťovina: 100 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Team Red/Bílá/Bílá/Bílá
  • Styl: HM0761-677

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost S a měří 173 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
    • Nohavice: sahají ke kotníkům
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

Recenze (12)

Hvězdičky: 4.6

  • Lightweight training pants for warm weather.

    Kayla

    Thin material, very lightweight. Comfy, I will wear these often but not to keep warm. The length is great but they run a bit large in the pelvic/hip area, a little bunchy.

  • Great

    Mrs Davis

    [This review was collected as part of a promotion.] These pants are extremely comfortable and are perfect for daily workout.

    Produkt byl získán zdarma, nebo recenzován v rámci soutěže nebo rozdávání dárků, případně výměnou za slevu.
    #productsprovidedbynike

  • Cool

    cccc

    [This review was collected as part of a promotion.] These are comfortable and cool. I highly recommend.

    Produkt byl získán zdarma, nebo recenzován v rámci soutěže nebo rozdávání dárků, případně výměnou za slevu.
    #productsprovidedbynike

Dámské fotbalové kalhoty Nike Academy Dri-FIT

Nike Academy

44,99 €

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