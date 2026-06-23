Dámské boty Nike Air Rift Breathe

way more comfortable than i thought
Bucky
i got these bc i thought they were so cute but they have been so much more comfortable than i could have imagined!
S modelem Nike Air Rift Breathe si dokonale doladíš každý letní outfit. Zapínání na suchý zip usnadňuje obouvání do boty s odděleným palcem, co vychází z původního designu modelu z roku 1996. Tlumení Nike Air v patní části a měkká pěna v mezipodešvi jsou měkčí než kdy dřív. Na každém kroku si budeš připadat jak na pláži zalité sluncem.
Nike Air Rift Breathe
LETNÍ POHODA VE VŠECH SMĚRECH.
S modelem Nike Air Rift Breathe si dokonale doladíš každý letní outfit. Zapínání na suchý zip usnadňuje obouvání do boty s odděleným palcem, co vychází z původního designu modelu z roku 1996. Tlumení Nike Air v patní části a měkká pěna v mezipodešvi jsou měkčí než kdy dřív. Na každém kroku si budeš připadat jak na pláži zalité sluncem.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.4
way more comfortable than i thought
Bucky
i got these bc i thought they were so cute but they have been so much more comfortable than i could have imagined!
Simply the best!
carla.adem1307
These are the most comfortable trainers ever! I can not tell you how many pairs I have had since they were released years ago! Highly recommended! And super speedy shipping too!
They So Comfortable and can dress up or down🙋♀️
NakeishaL266594286
I love these Sneakers 💯so much Nike Need to Make More Colors I have been waiting for need Colors over a year and they still just have The same Black and White 😔that I Already Purchase🤷♀️
Nike Air Rift Breathe