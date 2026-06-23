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Dámské boty Nike Air Rift Breathe - Bílá/Pure Platinum

Nike Air Rift Breathe

Dámské boty

119,99 €
Bílá/Pure Platinum
Černá/Bílá/Cool Grey
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Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

S modelem Nike Air Rift Breathe si dokonale doladíš každý letní outfit. Zapínání na suchý zip usnadňuje obouvání do boty s odděleným palcem, co vychází z původního designu modelu z roku 1996. Tlumení Nike Air v patní části a měkká pěna v mezipodešvi jsou měkčí než kdy dřív. Na každém kroku si budeš připadat jak na pláži zalité sluncem.


  • Zobrazená barva: Bílá/Pure Platinum
  • Styl: 848386-100

Nike Air Rift Breathe

119,99 €

LETNÍ POHODA VE VŠECH SMĚRECH.

S modelem Nike Air Rift Breathe si dokonale doladíš každý letní outfit. Zapínání na suchý zip usnadňuje obouvání do boty s odděleným palcem, co vychází z původního designu modelu z roku 1996. Tlumení Nike Air v patní části a měkká pěna v mezipodešvi jsou měkčí než kdy dřív. Na každém kroku si budeš připadat jak na pláži zalité sluncem.

Výhody

  • Lehký svršek Nike Tech Ultramesh je vzdušný a přidává texturu i další rozměr.
  • Provedení s odděleným palcem navozuje pocit chůze naboso a zachycuje původní atmosféru roku 1996.
  • Pásky přes nárt a kolem paty si upravíš pohodlí podle sebe.
  • Jednotka Air-Sole v patní části spolu s měkkou pěnovou mezipodešví zpříjemňuje došlápnutí.
  • Děrovaná svrchní vrstva stélky krásně chladí a působí luxusním dojmem.
  • Gumové prvky na podrážce mají drsný vzorek, které zlepšují odolnost a trakci.

Podrobnosti o produktu

  • Vyšívané logo Swoosh
  • Zapínání na suchý zip
  • Zobrazená barva: Bílá/Pure Platinum
  • Styl: 848386-100

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (49)

Hvězdičky: 4.4

  • way more comfortable than i thought

    Bucky

    i got these bc i thought they were so cute but they have been so much more comfortable than i could have imagined!

  • Simply the best!

    carla.adem1307

    These are the most comfortable trainers ever! I can not tell you how many pairs I have had since they were released years ago! Highly recommended! And super speedy shipping too!

  • They So Comfortable and can dress up or down🙋‍♀️

    NakeishaL266594286

    I love these Sneakers 💯so much Nike Need to Make More Colors I have been waiting for need Colors over a year and they still just have The same Black and White 😔that I Already Purchase🤷‍♀️

Dámské boty Nike Air Rift Breathe

Nike Air Rift Breathe

119,99 €

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