Dámské boty Nike Air Max 270

Emma34c8f6bcb4184cf4a1ecc61e288cc275
Love them! They are my favorite shoes to wear!
Air Max 270 přináší styl, pohodlí a sebevědomí. Design se inspiroval legendami Air Max a pyšní se největší inovací Nike – velkým průhledem v tlumicí vrstvě a novou kombinací barev.
Nike Air Max 270
Air Max 270 přináší styl, pohodlí a sebevědomí. Design se inspiroval legendami Air Max a pyšní se největší inovací Nike – velkým průhledem v tlumicí vrstvě a novou kombinací barev.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.7
Emma34c8f6bcb4184cf4a1ecc61e288cc275
Love them! They are my favorite shoes to wear!
Excellent shoe!
JoshuaW396462137
The shoe fits and looks great! Would recommend this shoe!
I love my new shoes!
Hortencia557312241
I love my new shoes. They are extremely comfortable! I was worried about ordering this pair in particular because it has pink. However, the color combination in these pair of Nikes is very beautiful.
Nike Air Max 270