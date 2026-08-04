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Dámské boty Nike Air Max 270 - Černá/Bílá

Nike Air Max 270

Dámské boty

159,99 €
Dámské boty Nike Air Max 270 - Černá/Bílá
Navrhni si vlastní design na Nike By You
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  • Těsná, radši si objednej o půl čísla větší

Air Max 270 přináší styl, pohodlí a sebevědomí. Design se inspiroval legendami Air Max a pyšní se největší inovací Nike – velkým průhledem v tlumicí vrstvě a novou kombinací barev.


  • Zobrazená barva: Černá/Bílá
  • Styl: HJ3222-010

Nike Air Max 270

159,99 €

Air Max 270 přináší styl, pohodlí a sebevědomí. Design se inspiroval legendami Air Max a pyšní se největší inovací Nike – velkým průhledem v tlumicí vrstvě a novou kombinací barev.

Výhody

  • Tkaný svršek je lehký a vzdušný.
  • Tlumení Max Air je měkké a pohodlné a pruží přesně tak, jak má.
  • Vnitřní vložka se přizpůsobí na míru chodidlu.
  • Podrážka z gumy neklouže a je odolná.

Podrobnosti o produktu

  • Síťované prvky
  • Pěnová mezipodešev
  • Zobrazená barva: Černá/Bílá
  • Styl: HJ3222-010

Velikost a střih

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (190)

Hvězdičky: 4.7

  • Emma34c8f6bcb4184cf4a1ecc61e288cc275

    Love them! They are my favorite shoes to wear!

  • Excellent shoe!

    JoshuaW396462137

    The shoe fits and looks great! Would recommend this shoe!

  • I love my new shoes!

    Hortencia557312241

    I love my new shoes. They are extremely comfortable! I was worried about ordering this pair in particular because it has pink. However, the color combination in these pair of Nikes is very beautiful.

Dámské boty Nike Air Max 270

Nike Air Max 270

159,99 €

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