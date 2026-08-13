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Dámské boty Nike Air Force 1 '07 „Florette“ - Pink Rise/Pink Foam/Metallic Silver/Pink Rise

Nike Air Force 1 '07 „Florette“

Dámské boty

129,99 €
Pink Rise/Pink Foam/Metallic Silver/Pink Rise
Černá/Off Noir/Metallic Silver/Černá
Bílá/Wolf Grey/Metallic Silver/Bílá
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Pohodlné, odolné a nadčasové – tyhle boty nejsou jedničkou jen tak nadarmo. Bota Air Force 1 kombinuje klasickou siluetu s prémiovou kůží – výsledkem je originální a uhlazený styl.


  • Zobrazená barva: Pink Rise/Pink Foam/Metallic Silver/Pink Rise
  • Styl: IR8637-600

Nike Air Force 1 '07 „Florette“

129,99 €

Pohodlné, odolné a nadčasové – tyhle boty nejsou jedničkou jen tak nadarmo. Bota Air Force 1 kombinuje klasickou siluetu s prémiovou kůží – výsledkem je originální a uhlazený styl.

Výhody

  • Kožený svršek s děrovanou špičkou je prodyšný a pohodlný.
  • Jednotka Nike Air je lehká a dobře tlumí.
  • Gumová podrážka s klasickým kruhovým basketbalovým vzorem zaručuje trakci a odolnost.

Podrobnosti o produktu

  • Polstrovaný lem
  • Pěnová mezipodešev
  • Zobrazená barva: Pink Rise/Pink Foam/Metallic Silver/Pink Rise
  • Styl: IR8637-600

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (6)

Hvězdičky: 4.5

  • Gorgeous steppers

    Aleshiap544157813

    I love them they are sooo cute and I get to match with my baby daughter

  • Beautiful but Loud

    emh1223

    I love AF1s. These are beautiful but they are the loudest pair of sneakers ever. They squeak and make so much noise they are unwearable. Disappointed because they are so lovely.

  • Great shoe…show stopper

    rah4300

    Love this shoe a mix of a classic with a bit of femininity, so comfortable and stylish I got so many compliments.

Dámské boty Nike Air Force 1 '07 „Florette“

Nike Air Force 1 '07 „Florette“

129,99 €

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