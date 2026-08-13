Dámské boty Nike Air Force 1 '07 „Florette“

Gorgeous steppers
Aleshiap544157813
I love them they are sooo cute and I get to match with my baby daughter
Pohodlné, odolné a nadčasové – tyhle boty nejsou jedničkou jen tak nadarmo. Bota Air Force 1 kombinuje klasickou siluetu s prémiovou kůží – výsledkem je originální a uhlazený styl.
Nike Air Force 1 '07 „Florette“
Pohodlné, odolné a nadčasové – tyhle boty nejsou jedničkou jen tak nadarmo. Bota Air Force 1 kombinuje klasickou siluetu s prémiovou kůží – výsledkem je originální a uhlazený styl.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.5
Gorgeous steppers
Aleshiap544157813
I love them they are sooo cute and I get to match with my baby daughter
Beautiful but Loud
emh1223
I love AF1s. These are beautiful but they are the loudest pair of sneakers ever. They squeak and make so much noise they are unwearable. Disappointed because they are so lovely.
Great shoe…show stopper
rah4300
Love this shoe a mix of a classic with a bit of femininity, so comfortable and stylish I got so many compliments.
Nike Air Force 1 '07 „Florette“