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Dámské boty Nike Air Force 1 '07 - Field Brown/Field Brown/Gum Medium Brown/Sail

Nike Air Force 1 '07

Dámské boty

149,99 €
Dámské boty Nike Air Force 1 '07 - Field Brown/Field Brown/Gum Medium Brown/Sail
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Model AF1 dostává nový look díky kůži s žíněmi poníka. Klasický design cupsole podrážky s mírnou platformou ale zůstává stejný.


  • Zobrazená barva: Field Brown/Field Brown/Gum Medium Brown/Sail
  • Styl: IO0442-200

Nike Air Force 1 '07

149,99 €

Model AF1 dostává nový look díky kůži s žíněmi poníka. Klasický design cupsole podrážky s mírnou platformou ale zůstává stejný.

Výhody

  • Kožený svršek s prošívanými krycími vrstvami časem zraje do měkké dokonalosti.
  • Lehké tlumení Nike Air pro celodenní pohodlí.
  • Polstrovaný nízký lem je elegantní a pohodlný.

Podrobnosti o produktu

  • Zobrazená barva: Field Brown/Field Brown/Gum Medium Brown/Sail
  • Styl: IO0442-200

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (31)

Hvězdičky: 4.5

  • Maria228154966

    Love these shoes! I normally wear size 7.5, but I had to size down. I ordered size 7 and with my crease protectors, they fit perfectly!

  • Redelijk aan de prijs maar wel heel erg leuk!!!

    HelenT79880482

    Super!!! Zitten ook lekker, moet wel zeggen dat ik nog moet afwachten wat er gebeurd als ik ermee in de regen loop. Volgens het labeltje staat er dat er een kans is op kleurdoorlopen... dus ga ze bij voorkeur dan niet in de regen dragen, maar ja, in NL kan je dit niet altijd zo plannen. Mochten ze daardoor doorlopen, zal het een sterretje minder worden. Voor nu vind ik ze FANTASTISCH!!

  • Love. Love love

    AmamdaS980949416

    True to size super cute and comfy

Dámské boty Nike Air Force 1 '07

Nike Air Force 1 '07

149,99 €

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