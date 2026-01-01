Dámské boty Air Jordan OG

Air Jordan OG
Dámské boty
Bota Air Jordan OG navržená pro hráčky basketbalu, která se inspirovala odkazem Michaela Jordana, je připravená na svoji premiéru. Je vyrobená z odolných materiálů, má tvarovanou mezipodešev a výrazný článkovaný trakční vzorek. Nechybí ani důvěrně známé a oblíbené lehké tlumení Air.
- Zobrazená barva: Light Khaki/Neutral Olive/Sail/Metallic Gold
- Styl: IR2010-229
Air Jordan OG
Bota Air Jordan OG navržená pro hráčky basketbalu, která se inspirovala odkazem Michaela Jordana, je připravená na svoji premiéru. Je vyrobená z odolných materiálů, má tvarovanou mezipodešev a výrazný článkovaný trakční vzorek. Nechybí ani důvěrně známé a oblíbené lehké tlumení Air.
Výhody
Tlumení Air Zoom dodává odrazu rychlost i energii.
Podrobnosti o produktu
- Kožený svršek
- Pěnová mezipodešev
- Gumová podrážka
- Středně vysoký lem
- Zobrazená barva: Light Khaki/Neutral Olive/Sail/Metallic Gold
- Styl: IR2010-229
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Air Jordan OG