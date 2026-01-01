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Dámské boty Air Jordan OG - Light Khaki/Neutral Olive/Sail/Metallic Gold

Air Jordan OG

Dámské boty

Sleva 30
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Bota Air Jordan OG navržená pro hráčky basketbalu, která se inspirovala odkazem Michaela Jordana, je připravená na svoji premiéru. Je vyrobená z odolných materiálů, má tvarovanou mezipodešev a výrazný článkovaný trakční vzorek. Nechybí ani důvěrně známé a oblíbené lehké tlumení Air.


  • Zobrazená barva: Light Khaki/Neutral Olive/Sail/Metallic Gold
  • Styl: IR2010-229

Air Jordan OG

Sleva 30

Bota Air Jordan OG navržená pro hráčky basketbalu, která se inspirovala odkazem Michaela Jordana, je připravená na svoji premiéru. Je vyrobená z odolných materiálů, má tvarovanou mezipodešev a výrazný článkovaný trakční vzorek. Nechybí ani důvěrně známé a oblíbené lehké tlumení Air.

Výhody

Tlumení Air Zoom dodává odrazu rychlost i energii.

Podrobnosti o produktu

  • Kožený svršek
  • Pěnová mezipodešev
  • Gumová podrážka
  • Středně vysoký lem
  • Zobrazená barva: Light Khaki/Neutral Olive/Sail/Metallic Gold
  • Styl: IR2010-229

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Dámské boty Air Jordan OG

    Air Jordan OG

    Sleva 30

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