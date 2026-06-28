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Dámské boty Air Jordan Mule SE - Metallic Silver/Shadow Brown/Wolf Grey/Metallic Silver

Air Jordan Mule SE

Dámské boty

159,99 €
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Boty Air Jordan kombinují klasický mokasínový svršek, měkkou pěnovou platformu a tradiční styl Jordan. Získáš elegantní a pohodlnou botu, dostatečně pevnou na každodenní nošení. Gumové boční části vypadají robustně a prvotřídní metalické prvky dodávají botě eleganci.


  • Zobrazená barva: Metallic Silver/Shadow Brown/Wolf Grey/Metallic Silver
  • Styl: IV5071-001

Air Jordan Mule SE

159,99 €

Boty Air Jordan kombinují klasický mokasínový svršek, měkkou pěnovou platformu a tradiční styl Jordan. Získáš elegantní a pohodlnou botu, dostatečně pevnou na každodenní nošení. Gumové boční části vypadají robustně a prvotřídní metalické prvky dodávají botě eleganci.

Výhody

  • Technologie Nike Air tlumí nárazy a každý krok.
  • Pěnová platforma v kombinaci s gumovými boky vytváří robustní vzhled bez zbytečné hmotnosti navíc.
  • Díky konstrukci pro snadné, můžeš rychle vyběhnout ze dveří.

Podrobnosti o produktu

  • Kožený svršek
  • Pěnová mezipodešev
  • Gumová podrážka
  • Zobrazená barva: Metallic Silver/Shadow Brown/Wolf Grey/Metallic Silver
  • Styl: IV5071-001

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (1)

Hvězdičky: 5

  • KatrinaA560988841

    I have them all. I love them. They are so comfy.

Dámské boty Air Jordan Mule SE

Air Jordan Mule SE

159,99 €

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