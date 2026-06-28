Dámské boty Air Jordan Mule SE

KatrinaA560988841
I have them all. I love them. They are so comfy.
Boty Air Jordan kombinují klasický mokasínový svršek, měkkou pěnovou platformu a tradiční styl Jordan. Získáš elegantní a pohodlnou botu, dostatečně pevnou na každodenní nošení. Gumové boční části vypadají robustně a prvotřídní metalické prvky dodávají botě eleganci.
Air Jordan Mule SE
Boty Air Jordan kombinují klasický mokasínový svršek, měkkou pěnovou platformu a tradiční styl Jordan. Získáš elegantní a pohodlnou botu, dostatečně pevnou na každodenní nošení. Gumové boční části vypadají robustně a prvotřídní metalické prvky dodávají botě eleganci.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 5
KatrinaA560988841
I have them all. I love them. They are so comfy.
Air Jordan Mule SE