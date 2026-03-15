Dámské boty Air Jordan 6 Retro Low

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They amazing and they glow in the dark and I like the material of the shoe Also
I po 35 letech vypadají boty AJ6 stále stejně dobře jako v době, kdy MJ vyhrál svůj první titul. Na zahájení oslav představujeme nízký model v černé barvě, který je určený výhradně pro ženy. Celý model je vyrobený z prémiové kůže a textilu. Boty navíc disponují ikonickými detaily – od krycí vrstvy přes viditelné logo Air až po šněrování.
Air Jordan 6 Retro Low
I po 35 letech vypadají boty AJ6 stále stejně dobře jako v době, kdy MJ vyhrál svůj první titul. Na zahájení oslav představujeme nízký model v černé barvě, který je určený výhradně pro ženy. Celý model je vyrobený z prémiové kůže a textilu. Boty navíc disponují ikonickými detaily – od krycí vrstvy přes viditelné logo Air až po šněrování.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4
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They amazing and they glow in the dark and I like the material of the shoe Also
Glow in the Dark
Simbac963616937
I didn’t even know they glow in the dark and the pony hair is great quality
Retro low top 6’s
CiTi
I love these shoes. I love the glow in the dark soles. Especially when I’m out at night.
Air Jordan 6 Retro Low
Ať už je ve studiu, nebo relaxuje po práci, Kitty Ca$h musí mít svůj styl. Kolekce Day to Night na to myslí a nabízí u každého kousku různé způsoby, jak je nosit.
Air Jordan 6 Low ‚Glow‘ nestačí jenom zaujmout, musí být středem pozornosti. Podrážka svítí ve tmě a kožený svršek má neoddiskutovatelný švih.
Pořádná podrážka. Příjemně pěnová stélka. Styl, který překonává sám sebe. Čím víc ji nosíš, tím je tahle verze Air Jordan 1 příjemnější. Elegantní svršek Summit White se dá nosit pořád a potřebný šmrnc dodává lesk potřebných částí.
Nonstop, 365 dní v roce. Nonstop styl, který se vždycky hodí. Výrazné kousky jako oboustranná bomber vesta s umělou kožešinou a asymetrická tílka rychle a jednoduše promění, jak vypadáš.