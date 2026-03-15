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Dámské boty Air Jordan 6 Retro Low - Černá/Černá/Černá

Air Jordan 6 Retro Low

Dámské boty

Sleva 30
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Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

I po 35 letech vypadají boty AJ6 stále stejně dobře jako v době, kdy MJ vyhrál svůj první titul. Na zahájení oslav představujeme nízký model v černé barvě, který je určený výhradně pro ženy. Celý model je vyrobený z prémiové kůže a textilu. Boty navíc disponují ikonickými detaily – od krycí vrstvy přes viditelné logo Air až po šněrování.


  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Černá
  • Styl: IO9786-001

Air Jordan 6 Retro Low

Sleva 30

I po 35 letech vypadají boty AJ6 stále stejně dobře jako v době, kdy MJ vyhrál svůj první titul. Na zahájení oslav představujeme nízký model v černé barvě, který je určený výhradně pro ženy. Celý model je vyrobený z prémiové kůže a textilu. Boty navíc disponují ikonickými detaily – od krycí vrstvy přes viditelné logo Air až po šněrování.

Výhody

  • Zabudovaná jednotka Air-Sole a pěnová mezipodešev tlumí na každém kroku.
  • Guma v podrážce zajišťuje dobrou trakci.

Podrobnosti o produktu

  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Černá
  • Styl: IO9786-001

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (4)

Hvězdičky: 4

  • Zentorian13c1114e94194999a6136fe5574e6b28

    They amazing and they glow in the dark and I like the material of the shoe Also

  • Glow in the Dark

    Simbac963616937

    I didn’t even know they glow in the dark and the pony hair is great quality

  • Retro low top 6’s

    CiTi

    I love these shoes. I love the glow in the dark soles. Especially when I’m out at night.

Dámské boty Air Jordan 6 Retro Low

Air Jordan 6 Retro Low

Sleva 30

Dolaď si styl

Stylově. Kdykoli.

Ať už je ve studiu, nebo relaxuje po práci, Kitty Ca$h musí mít svůj styl. Kolekce Day to Night na to myslí a nabízí u každého kousku různé způsoby, jak je nosit.

Šmrncovní. Elegantní. Ještě!

Air Jordan 6 Low ‚Glow‘ nestačí jenom zaujmout, musí být středem pozornosti. Podrážka svítí ve tmě a kožený svršek má neoddiskutovatelný švih.

Nazuj. Předveď.

Pořádná podrážka. Příjemně pěnová stélka. Styl, který překonává sám sebe. Čím víc ji nosíš, tím je tahle verze Air Jordan 1 příjemnější. Elegantní svršek Summit White se dá nosit pořád a potřebný šmrnc dodává lesk potřebných částí.

Styl na celý den

Nonstop, 365 dní v roce. Nonstop styl, který se vždycky hodí. Výrazné kousky jako oboustranná bomber vesta s umělou kožešinou a asymetrická tílka rychle a jednoduše promění, jak vypadáš.