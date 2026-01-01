Dámské boty Air Jordan 1 Mid SE

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Air Jordan 1 Mid SE
Dámské boty
Sleva 30
Bota Air Jordan 1 Mid SE v ikonickém basketbalovém stylu je úžasně pohodlná. ednotky Air-Sole dobře tlumí na palubovce a polstrovaný lem zpevňuje nohu.
- Zobrazená barva: Sesame/Sail/Coconut Milk/Khaki
- Styl: IR2011-247
Air Jordan 1 Mid SE
Sleva 30
Bota Air Jordan 1 Mid SE v ikonickém basketbalovém stylu je úžasně pohodlná. ednotky Air-Sole dobře tlumí na palubovce a polstrovaný lem zpevňuje nohu.
Výhody
- Technologie Nike Air tlumí nárazy a každý krok.
- Děrování na špičce zvyšuje prodyšnost.
Podrobnosti o produktu
- Svršek z kůže a látky
- Pěnová mezipodešev
- Gumová podrážka
- Středně vysoký lem
- Zobrazená barva: Sesame/Sail/Coconut Milk/Khaki
- Styl: IR2011-247
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Air Jordan 1 Mid SE
Sleva 30