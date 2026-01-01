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Dámské boty Air Jordan 1 Mid SE - Sesame/Sail/Coconut Milk/Khaki

Air Jordan 1 Mid SE

Dámské boty

Sleva 30
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Bota Air Jordan 1 Mid SE v ikonickém basketbalovém stylu je úžasně pohodlná. ednotky Air-Sole dobře tlumí na palubovce a polstrovaný lem zpevňuje nohu.


  • Zobrazená barva: Sesame/Sail/Coconut Milk/Khaki
  • Styl: IR2011-247

Air Jordan 1 Mid SE

Sleva 30

Bota Air Jordan 1 Mid SE v ikonickém basketbalovém stylu je úžasně pohodlná. ednotky Air-Sole dobře tlumí na palubovce a polstrovaný lem zpevňuje nohu.

Výhody

  • Technologie Nike Air tlumí nárazy a každý krok.
  • Děrování na špičce zvyšuje prodyšnost.

Podrobnosti o produktu

  • Svršek z kůže a látky
  • Pěnová mezipodešev
  • Gumová podrážka
  • Středně vysoký lem
  • Zobrazená barva: Sesame/Sail/Coconut Milk/Khaki
  • Styl: IR2011-247

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Dámské boty Air Jordan 1 Mid SE

    Air Jordan 1 Mid SE

    Sleva 30

    Dolaď si styl