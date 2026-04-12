Dámské boty Air Jordan 1 Mid SE

So dope
jessicam14874953
These shoes are so dope. Just the right amount of bling on them to make a statement you can go business casual you can go street with these. They are really really nice comfortable shoes. They definitely make a statement.
Tahle středně vysoká verze se inspirovala původním modelem AJ1 a zachovala si legendární look, který se ti tak líbí. Díky cvočkům a elegantní kůži mají boty nezaměnitelný šmrnc.
Air Jordan 1 Mid SE
Tahle středně vysoká verze se inspirovala původním modelem AJ1 a zachovala si legendární look, který se ti tak líbí. Díky cvočkům a elegantní kůži mají boty nezaměnitelný šmrnc.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 5
So dope
jessicam14874953
These shoes are so dope. Just the right amount of bling on them to make a statement you can go business casual you can go street with these. They are really really nice comfortable shoes. They definitely make a statement.
Air Jordan 1 Mid SE