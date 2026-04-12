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Dámské boty Air Jordan 1 Mid SE - Anthracite/Iced Carmine/Coconut Milk/Metallic Silver

Air Jordan 1 Mid SE

Dámské boty

149,99 €
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Tahle středně vysoká verze se inspirovala původním modelem AJ1 a zachovala si legendární look, který se ti tak líbí. Díky cvočkům a elegantní kůži mají boty nezaměnitelný šmrnc.


  • Zobrazená barva: Anthracite/Iced Carmine/Coconut Milk/Metallic Silver
  • Styl: II0571-001

Air Jordan 1 Mid SE

149,99 €

Tahle středně vysoká verze se inspirovala původním modelem AJ1 a zachovala si legendární look, který se ti tak líbí. Díky cvočkům a elegantní kůži mají boty nezaměnitelný šmrnc.

Výhody

  • Kožený svršek je odolný a drží.
  • Zabudovaná jednotka Nike Air-Sole je lehká a dobře tlumí.
  • Guma v podrážce zajišťuje dobrou trakci.

Podrobnosti o produktu

  • Zobrazená barva: Anthracite/Iced Carmine/Coconut Milk/Metallic Silver
  • Styl: II0571-001

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (1)

Hvězdičky: 5

  • So dope

    jessicam14874953

    These shoes are so dope. Just the right amount of bling on them to make a statement you can go business casual you can go street with these. They are really really nice comfortable shoes. They definitely make a statement.

Dámské boty Air Jordan 1 Mid SE

Air Jordan 1 Mid SE

149,99 €

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