Dámské boty Air Jordan 1 Mid SE Edge

Statement Piece
yorubar117750092
By far my favorite pair of Air Jordan’s. Immediately out the box the colors are vibrant and fun. A true statement piece to any wardrobe!!
Okořeň svůj styl se středně vysokými botami AJ1 s barevnými díly. Díky jasným akcentům vyniknou a všichni se budou otáčet, aby si prohlédli tvůj styl. Měkká kůže se snadno přizpůsobí a klasické tlumení Nike Air dodává lehkost každému kroku.
Air Jordan 1 Mid SE Edge
Okořeň svůj styl se středně vysokými botami AJ1 s barevnými díly. Díky jasným akcentům vyniknou a všichni se budou otáčet, aby si prohlédli tvůj styl. Měkká kůže se snadno přizpůsobí a klasické tlumení Nike Air dodává lehkost každému kroku.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.3
Statement Piece
yorubar117750092
By far my favorite pair of Air Jordan’s. Immediately out the box the colors are vibrant and fun. A true statement piece to any wardrobe!!
Nice looking shoe.
MMerc
Nice sneaker. Love the laces and the mid top. Great color combo. Comfortable.
EXPOSED FOAM
DaisyM329365840
The shoes are pretty, the exposed foam at the top makes no sense. I have to return them for that reason.
Air Jordan 1 Mid SE Edge