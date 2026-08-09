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Dámské boty Air Jordan 1 Mid SE Edge - Pale Ivory/Černá/Muslin/Racer Pink

Air Jordan 1 Mid SE Edge

Dámské boty

149,99 €
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Okořeň svůj styl se středně vysokými botami AJ1 s barevnými díly. Díky jasným akcentům vyniknou a všichni se budou otáčet, aby si prohlédli tvůj styl. Měkká kůže se snadno přizpůsobí a klasické tlumení Nike Air dodává lehkost každému kroku.


  • Zobrazená barva: Pale Ivory/Černá/Muslin/Racer Pink
  • Styl: IB7007-107

Air Jordan 1 Mid SE Edge

149,99 €

Okořeň svůj styl se středně vysokými botami AJ1 s barevnými díly. Díky jasným akcentům vyniknou a všichni se budou otáčet, aby si prohlédli tvůj styl. Měkká kůže se snadno přizpůsobí a klasické tlumení Nike Air dodává lehkost každému kroku.

Výhody

  • Kožený svršek je odolný a drží.
  • Zabudovaná jednotka Nike Air-Sole je lehká a dobře tlumí.
  • Guma v podrážce zajišťuje dobrou trakci.

Podrobnosti o produktu

  • Logo Wings na lemu
  • Logo Jumpman na jazyku
  • Zobrazená barva: Pale Ivory/Černá/Muslin/Racer Pink
  • Styl: IB7007-107

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (18)

Hvězdičky: 4.3

  • Statement Piece

    yorubar117750092

    By far my favorite pair of Air Jordan’s. Immediately out the box the colors are vibrant and fun. A true statement piece to any wardrobe!!

  • Nice looking shoe.

    MMerc

    Nice sneaker. Love the laces and the mid top. Great color combo. Comfortable.

  • EXPOSED FOAM

    DaisyM329365840

    The shoes are pretty, the exposed foam at the top makes no sense. I have to return them for that reason.

Dámské boty Air Jordan 1 Mid SE Edge

Air Jordan 1 Mid SE Edge

149,99 €

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