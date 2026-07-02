Dámské boty Air Jordan 1 Mid SE

Brutal
Guillermo269ce9d4170f4ca3a48d0433b55c8ba4
Son preciosas y los materiales que tienen son una locura de verdad que son brutales
Produkt zrovna není dostupný
Klasická silueta, příjemné detaily. Tahle bota AJ1 si zachovává si svůj legendární look, který tak miluješ, a zároveň se proměňuje v legendu díky měkkým pleteným textiliím a roztomilému háčkovanému kouzlu v hravých pastelových barvách.
Air Jordan 1 Mid SE
Klasická silueta, příjemné detaily. Tahle bota AJ1 si zachovává si svůj legendární look, který tak miluješ, a zároveň se proměňuje v legendu díky měkkým pleteným textiliím a roztomilému háčkovanému kouzlu v hravých pastelových barvách.
Hvězdičky: 5
Brutal
Guillermo269ce9d4170f4ca3a48d0433b55c8ba4
Son preciosas y los materiales que tienen son una locura de verdad que son brutales
Air Jordan 1 Mid SE