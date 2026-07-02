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Dámské boty Air Jordan 1 Mid SE - Olive Aura/Lawn/University Blue/Pearl White

Air Jordan 1 Mid SE

Dámské boty

Sleva 30

Vyprodáno:

Produkt zrovna není dostupný

Klasická silueta, příjemné detaily. Tahle bota AJ1 si zachovává si svůj legendární look, který tak miluješ, a zároveň se proměňuje v legendu díky měkkým pleteným textiliím a roztomilému háčkovanému kouzlu v hravých pastelových barvách.


  • Zobrazená barva: Olive Aura/Lawn/University Blue/Pearl White
  • Styl: II0570-302

Air Jordan 1 Mid SE

Sleva 30

Klasická silueta, příjemné detaily. Tahle bota AJ1 si zachovává si svůj legendární look, který tak miluješ, a zároveň se proměňuje v legendu díky měkkým pleteným textiliím a roztomilému háčkovanému kouzlu v hravých pastelových barvách.

Výhody

  • Kožený svršek je odolný a drží.
  • Zabudovaná jednotka Nike Air-Sole je lehká a dobře tlumí.
  • Guma v podrážce zajišťuje dobrou trakci.

Podrobnosti o produktu

  • Středně vysoký kotníkový límeček
  • Zobrazená barva: Olive Aura/Lawn/University Blue/Pearl White
  • Styl: II0570-302

Recenze (1)

Hvězdičky: 5

  • Brutal

    Guillermo269ce9d4170f4ca3a48d0433b55c8ba4

    Son preciosas y los materiales que tienen son una locura de verdad que son brutales

Dámské boty Air Jordan 1 Mid SE

Air Jordan 1 Mid SE

Sleva 30

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