Dámské boty Air Jordan 1 Mid SE

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Air Jordan 1 Mid SE
Dámské boty
149,99 €
Tahle středně vysoká verze se inspirovala původním modelem AJ1 a zachovala si legendární vzhled, který se ti tak líbí. Výběr barev a elegantní kůže dodávají botě nezaměnitelný styl.
- Zobrazená barva: Bílá/Desert Berry
- Styl: IO0669-100
Air Jordan 1 Mid SE
149,99 €
Tahle středně vysoká verze se inspirovala původním modelem AJ1 a zachovala si legendární vzhled, který se ti tak líbí. Výběr barev a elegantní kůže dodávají botě nezaměnitelný styl.
Výhody
- Provedení z kůže, syntetiky a textilu pevně obepíná nohu.
- Pěnová mezipodešev s tlumicí vrstvou Nike Air je zárukou lehkosti a pohodlí.
- Gumová podrážka s otočným kruhem je odolná a neklouže.
Podrobnosti o produktu
- Pěnová mezipodešev
- Gumová podrážka
- Zobrazená barva: Bílá/Desert Berry
- Styl: IO0669-100
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Air Jordan 1 Mid SE
149,99 €