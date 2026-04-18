Dámské boty Air Jordan 1 Mid SE

Lola
DraganaP340362600
Fantastiskt
Tahle úžasná verze modelu AJ1, kterým to všechno začalo, dostává pořádnou dávku lesku. Ikonické středně vysoké provedení září oslnivým svrškem, který působí, jako by byl vyrobený z chromu. Tenhle kousek jednoznačně upoutá pozornost.
Air Jordan 1 Mid SE
Tahle úžasná verze modelu AJ1, kterým to všechno začalo, dostává pořádnou dávku lesku. Ikonické středně vysoké provedení září oslnivým svrškem, který působí, jako by byl vyrobený z chromu. Tenhle kousek jednoznačně upoutá pozornost.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.8
Lola
DraganaP340362600
Fantastiskt
Think again
NeilG108727316
Don't buy these shoes. They're too good for you. They're all mine.
Stylish and Fabulous
Sam1012
These are some really cool looking Jordans. I love the fit and the style.
Air Jordan 1 Mid SE