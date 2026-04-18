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Dámské boty Air Jordan 1 Mid SE - Bílá/Wolf Grey/Metallic Silver

Air Jordan 1 Mid SE

Dámské boty

Sleva 30
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Tahle úžasná verze modelu AJ1, kterým to všechno začalo, dostává pořádnou dávku lesku. Ikonické středně vysoké provedení září oslnivým svrškem, který působí, jako by byl vyrobený z chromu. Tenhle kousek jednoznačně upoutá pozornost.


  • Zobrazená barva: Bílá/Wolf Grey/Metallic Silver
  • Styl: FN5031-100

Air Jordan 1 Mid SE

Sleva 30

Tahle úžasná verze modelu AJ1, kterým to všechno začalo, dostává pořádnou dávku lesku. Ikonické středně vysoké provedení září oslnivým svrškem, který působí, jako by byl vyrobený z chromu. Tenhle kousek jednoznačně upoutá pozornost.

Podrobnosti o produktu

  • Logo Wings na patě
  • Pěnová mezipodešev
  • Gumová trakce
  • Logo Jumpman Air na jazyku
  • Zobrazená barva: Bílá/Wolf Grey/Metallic Silver
  • Styl: FN5031-100

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (38)

Hvězdičky: 4.8

  • Lola

    DraganaP340362600

    Fantastiskt

  • Think again

    NeilG108727316

    Don't buy these shoes. They're too good for you. They're all mine.

  • Stylish and Fabulous

    Sam1012

    These are some really cool looking Jordans. I love the fit and the style.

Dámské boty Air Jordan 1 Mid SE

Air Jordan 1 Mid SE

Sleva 30

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