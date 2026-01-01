 
obrázek 1 ze 8
Dámské boty Air Jordan 1 Mid - Sail/Light Cognac/Filbert/Dark Hazel

Air Jordan 1 Mid

Dámské boty

Sleva 30
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

Air Jordan 1 Mid dělá z ikonické boty neuvěřitelně pohodlný model v basketbalovém stylu. Vzduchová kapsa v patě dobře tlumí a polstrovaný lem zpevňuje nohu. Tečkované tkaničky dodávají šmrnc.


  • Zobrazená barva: Sail/Light Cognac/Filbert/Dark Hazel
  • Styl: IQ0306-133

Air Jordan 1 Mid

Sleva 30

Air Jordan 1 Mid dělá z ikonické boty neuvěřitelně pohodlný model v basketbalovém stylu. Vzduchová kapsa v patě dobře tlumí a polstrovaný lem zpevňuje nohu. Tečkované tkaničky dodávají šmrnc.

Výhody

  • Provedení z kůže, syntetiky a textilu pevně obepíná nohu.
  • Pěnová mezipodešev s tlumicí vrstvou Nike Air je zárukou lehkosti a pohodlí.
  • Gumová podrážka s otočným kruhem je odolná a neklouže.

Podrobnosti o produktu

  • Zobrazená barva: Sail/Light Cognac/Filbert/Dark Hazel
  • Styl: IQ0306-133

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (0)

Žádné recenze

Řekni svůj názor. Buď první, kdo ohodnotí produkt Air Jordan 1 Mid.

    Dámské boty Air Jordan 1 Mid

    Air Jordan 1 Mid

    Sleva 30

    Dolaď si styl