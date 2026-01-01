Dámské boty Air Jordan 1 Mid

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Air Jordan 1 Mid
Dámské boty
Sleva 30
Air Jordan 1 Mid dělá z ikonické boty neuvěřitelně pohodlný model v basketbalovém stylu. Vzduchová kapsa v patě dobře tlumí a polstrovaný lem zpevňuje nohu. Tečkované tkaničky dodávají šmrnc.
- Zobrazená barva: Sail/Light Cognac/Filbert/Dark Hazel
- Styl: IQ0306-133
Air Jordan 1 Mid
Sleva 30
Air Jordan 1 Mid dělá z ikonické boty neuvěřitelně pohodlný model v basketbalovém stylu. Vzduchová kapsa v patě dobře tlumí a polstrovaný lem zpevňuje nohu. Tečkované tkaničky dodávají šmrnc.
Výhody
- Provedení z kůže, syntetiky a textilu pevně obepíná nohu.
- Pěnová mezipodešev s tlumicí vrstvou Nike Air je zárukou lehkosti a pohodlí.
- Gumová podrážka s otočným kruhem je odolná a neklouže.
Podrobnosti o produktu
- Zobrazená barva: Sail/Light Cognac/Filbert/Dark Hazel
- Styl: IQ0306-133
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Air Jordan 1 Mid
Sleva 30