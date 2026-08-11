Dámské boty Air Jordan 1 Low Method of Make

Knezevic
Toppp💪💪💪💪 Fantastische Sneaker!! Super! Erstklassiges Material.
Naše nejnovější řada Method of Make vychází z okamžitě rozpoznatelných AJ1 Low a dodává jim styl opravdu technických běžeckých bot. Luxusní kůže v kombinaci s díly z textilu a třásňovým jazykem na svršku vytváří bohatě vrstvený design. Metalické logo Nike Swoosh podtrhuje běžecký styl nultých let.
Air Jordan 1 Low Method of Make
Naše nejnovější řada Method of Make vychází z okamžitě rozpoznatelných AJ1 Low a dodává jim styl opravdu technických běžeckých bot. Luxusní kůže v kombinaci s díly z textilu a třásňovým jazykem na svršku vytváří bohatě vrstvený design. Metalické logo Nike Swoosh podtrhuje běžecký styl nultých let.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.7
Knezevic
Toppp💪💪💪💪 Fantastische Sneaker!! Super! Erstklassiges Material.
I like them but ...
trixmix
I like them but the kiltie on the right shoe always ends up on the side when playing golf due to rotation on the swing. I wish it could STAY PUT because the actual shoe looks great and feels great.
Unique.
BernieD397273787
In love with this pair. It’s unique and the design is pleasing to the eyes. I normally wear a size 9 for other Nike shoe products but I size down to women’s 8.5 when it comes to Jordans.
Air Jordan 1 Low Method of Make