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Dámské boty Air Jordan 1 Low Method of Make - Light Orewood Brown/Černá/Steam/Bílá

Air Jordan 1 Low Method of Make

Dámské boty

144,99 €
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Naše nejnovější řada Method of Make vychází z okamžitě rozpoznatelných AJ1 Low a dodává jim styl opravdu technických běžeckých bot. Luxusní kůže v kombinaci s díly z textilu a třásňovým jazykem na svršku vytváří bohatě vrstvený design. Metalické logo Nike Swoosh podtrhuje běžecký styl nultých let.


  • Zobrazená barva: Light Orewood Brown/Černá/Steam/Bílá
  • Styl: IW2026-110

Air Jordan 1 Low Method of Make

144,99 €

Naše nejnovější řada Method of Make vychází z okamžitě rozpoznatelných AJ1 Low a dodává jim styl opravdu technických běžeckých bot. Luxusní kůže v kombinaci s díly z textilu a třásňovým jazykem na svršku vytváří bohatě vrstvený design. Metalické logo Nike Swoosh podtrhuje běžecký styl nultých let.

Výhody

  • Pravá a syntetická kůže poskytují odolnost a strukturu.
  • Technologie Nike Air tlumí nárazy a každý krok.
  • Měkká pěnová mezipodešev je lehká a skvěle tlumí.
  • Odolná gumová podrážka neklouže.

Podrobnosti o produktu

  • Třásňový jazyk na svršku
  • Logo Wings na patě
  • Logo Jumpman na jazyku
  • Nízký lem
  • Zobrazená barva: Light Orewood Brown/Černá/Steam/Bílá
  • Styl: IW2026-110

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (3)

Hvězdičky: 4.7

  • Knezevic

    Toppp💪💪💪💪 Fantastische Sneaker!! Super! Erstklassiges Material.

  • I like them but ...

    trixmix

    I like them but the kiltie on the right shoe always ends up on the side when playing golf due to rotation on the swing. I wish it could STAY PUT because the actual shoe looks great and feels great.

  • Unique.

    BernieD397273787

    In love with this pair. It’s unique and the design is pleasing to the eyes. I normally wear a size 9 for other Nike shoe products but I size down to women’s 8.5 when it comes to Jordans.

Dámské boty Air Jordan 1 Low Method of Make

Air Jordan 1 Low Method of Make

144,99 €

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