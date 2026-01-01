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Dámské body Nike Energy - Phantom

Nike Energy

Dámské body

89,99 €
Phantom
Černá
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

Předveď svou formu v tomhle stylovém body. Středně silný měkoučký materiál je hladký a dobře kryje, takže bude prosvítat jenom tvoje sebevědomí.


  • Zobrazená barva: Phantom
  • Styl: IM6096-030

Nike Energy

89,99 €

Předveď svou formu v tomhle stylovém body. Středně silný měkoučký materiál je hladký a dobře kryje, takže bude prosvítat jenom tvoje sebevědomí.

Podrobnosti o produktu

  • Svrchní část / podšívka: 53 % nylon / 47 % elastan. Podšívka klínku: 60 % bavlna / 40 % polyester.
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Phantom
  • Styl: IM6096-030

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost S a měří 172 cm
    • Zúžený střih: přiléhavý a dobře padne
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Dámské body Nike Energy

    Nike Energy

    89,99 €

    Dolaď si styl