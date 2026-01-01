Dámské body Nike Energy

obrázek 1 ze 6
Nike Energy
Dámské body
89,99 €
Předveď svou formu v tomhle stylovém body. Středně silný měkoučký materiál je hladký a dobře kryje, takže bude prosvítat jenom tvoje sebevědomí.
- Zobrazená barva: Phantom
- Styl: IM6096-030
Nike Energy
89,99 €
Předveď svou formu v tomhle stylovém body. Středně silný měkoučký materiál je hladký a dobře kryje, takže bude prosvítat jenom tvoje sebevědomí.
Podrobnosti o produktu
- Svrchní část / podšívka: 53 % nylon / 47 % elastan. Podšívka klínku: 60 % bavlna / 40 % polyester.
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Phantom
- Styl: IM6096-030
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost S a měří 172 cm
- Zúžený střih: přiléhavý a dobře padne
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Recenze (0)
Recenze (0)
Žádné recenze
Řekni svůj názor. Buď první, kdo ohodnotí produkt Nike Energy.
Nike Energy
89,99 €