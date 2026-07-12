Dámské běžecké tričko ACG Radical AirFlow NXT Dri-FIT s dlouhým rukávem na terénní běh

Truly Cool
AnnaM667161091
I love this thing. Kept me cool out in the London heat! Like having a mini breeze following you around.
Recyklované materiály
Radical AirFlow je opravdu ambiciózní materiál, který zvyšuje proudění vzduchu. Tenhle top s dlouhým rukávem, který je připravený na závody, je vyrobený tak, aby maximalizoval inovaci Radical AirFlow. Navrhli jsme ho tak, aby při zrychlování proudilo víc vzduchu přímo na tvoji pokožku. Mikinu Radical AirFlow nosili a testovali špičkoví sportovci ACG Trail Running a dosáhli při tom špičkových výsledků. Teď je řada na tobě. Zažij to na vlastní kůži.
ACG Radical AirFlow NXT
PŘEVRATNÁ INOVACE PRO SPORTOVKYNĚ V POHYBU.
Radical AirFlow je opravdu ambiciózní materiál, který zvyšuje proudění vzduchu. Tenhle top s dlouhým rukávem, který je připravený na závody, je vyrobený tak, aby maximalizoval inovaci Radical AirFlow. Navrhli jsme ho tak, aby při zrychlování proudilo víc vzduchu přímo na tvoji pokožku. Mikinu Radical AirFlow nosili a testovali špičkoví sportovci ACG Trail Running a dosáhli při tom špičkových výsledků. Teď je řada na tobě. Zažij to na vlastní kůži.
Radical AirFlow má mimořádně prodyšnou konstrukci s otevřenými otvory, která pomáhá nasměrovat větší množství vzduchu přímo k tvojí pokožce, aby se při pohybu rychle odpařil pot. Speciálně navržené vzduchové kanálky urychlují proudění vzduchu, aby v maximální míře podpořily tvoje přirozené tělesné mechanismy ochlazování.
Měkká pletenina s otevřeným děrováním po celém oděvu, která je mimořádně univerzální a navržená pro vynikající mobilitu a chlazení, má na místech, která se nejvíc zahřívají a nejvíc se třou o tělo, speciálně navržené vzduchové kanálky, které tě udrží svěží a v pohodlí po celou dobu běhu.
V rámci jedné z nejrozsáhlejších iniciativ terénního testování v historii Nike Running testovali členové oddělení All Conditions Racing Department (ACRD) prototyp po celou dobu elitní sezóny 2025. Návrháři Nike sledovali zpětnou vazbu získanou při závodech a během laboratorních testů, aby oblečení vylepšili. Špičkový běžec na trailových tratích a sportovec agentury ACRD Caleb Olson měl na sobě svůj prototyp při vítězství v náročném vytrvalostním běhu na 160 kilometrů v roce 2025, přičemž dosáhl druhého nejrychlejšího času v historii závodu.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 5
Truly Cool
AnnaM667161091
I love this thing. Kept me cool out in the London heat! Like having a mini breeze following you around.
Body fan
katrinatonton
The technology wear is real and it is very comfortable! You can definitely feel the constant airflow just walking around wearing it. Got a S (Women's). Need this in XS (also in Women's).
ACG Radical AirFlow NXT
Navržené na
Vyvinuté pro
Větrání
Addie Bracy
Sportovkyně ACG, trojnásobná vítězka USA Mountain Runner Of The Year