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Dámské běžecké tričko ACG Radical AirFlow NXT Dri-FIT s dlouhým rukávem na terénní běh - Bílá/Anthracite

Recyklované materiály

ACG Radical AirFlow NXT

Dámské běžecké tričko Dri-FIT s dlouhým rukávem na terénní běh

149,99 €
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Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

Radical AirFlow je opravdu ambiciózní materiál, který zvyšuje proudění vzduchu. Tenhle top s dlouhým rukávem, který je připravený na závody, je vyrobený tak, aby maximalizoval inovaci Radical AirFlow. Navrhli jsme ho tak, aby při zrychlování proudilo víc vzduchu přímo na tvoji pokožku. Mikinu Radical AirFlow nosili a testovali špičkoví sportovci ACG Trail Running a dosáhli při tom špičkových výsledků. Teď je řada na tobě. Zažij to na vlastní kůži.


  • Zobrazená barva: Bílá/Anthracite
  • Styl: IQ5852-100

ACG Radical AirFlow NXT

149,99 €

PŘEVRATNÁ INOVACE PRO SPORTOVKYNĚ V POHYBU.

Radical AirFlow je opravdu ambiciózní materiál, který zvyšuje proudění vzduchu. Tenhle top s dlouhým rukávem, který je připravený na závody, je vyrobený tak, aby maximalizoval inovaci Radical AirFlow. Navrhli jsme ho tak, aby při zrychlování proudilo víc vzduchu přímo na tvoji pokožku. Mikinu Radical AirFlow nosili a testovali špičkoví sportovci ACG Trail Running a dosáhli při tom špičkových výsledků. Teď je řada na tobě. Zažij to na vlastní kůži.

Přelomová inovace

Radical AirFlow má mimořádně prodyšnou konstrukci s otevřenými otvory, která pomáhá nasměrovat větší množství vzduchu přímo k tvojí pokožce, aby se při pohybu rychle odpařil pot. Speciálně navržené vzduchové kanálky urychlují proudění vzduchu, aby v maximální míře podpořily tvoje přirozené tělesné mechanismy ochlazování.

Přelomová konstrukce

Měkká pletenina s otevřeným děrováním po celém oděvu, která je mimořádně univerzální a navržená pro vynikající mobilitu a chlazení, má na místech, která se nejvíc zahřívají a nejvíc se třou o tělo, speciálně navržené vzduchové kanálky, které tě udrží svěží a v pohodlí po celou dobu běhu.

Přelomové testování

V rámci jedné z nejrozsáhlejších iniciativ terénního testování v historii Nike Running testovali členové oddělení All Conditions Racing Department (ACRD) prototyp po celou dobu elitní sezóny 2025. Návrháři Nike sledovali zpětnou vazbu získanou při závodech a během laboratorních testů, aby oblečení vylepšili. Špičkový běžec na trailových tratích a sportovec agentury ACRD Caleb Olson měl na sobě svůj prototyp při vítězství v náročném vytrvalostním běhu na 160 kilometrů v roce 2025, přičemž dosáhl druhého nejrychlejšího času v historii závodu.

Další výhody

  • Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
  • Mimořádně prodyšná pletenina s otvory je měkká a hebká na dotek.
  • Ohrnovací elastický lem drží top při pohybu na místě.

Podrobnosti o produktu

  • Značka ACG na hrudi
  • Logo All Condition Racing Department (ACRD) na zádech
  • 100 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Bílá/Anthracite
  • Styl: IQ5852-100

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost S a měří 168 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (2)

Hvězdičky: 5

  • Truly Cool

    AnnaM667161091

    I love this thing. Kept me cool out in the London heat! Like having a mini breeze following you around.

  • Body fan

    katrinatonton

    The technology wear is real and it is very comfortable! You can definitely feel the constant airflow just walking around wearing it. Got a S (Women's). Need this in XS (also in Women's).

Dámské běžecké tričko ACG Radical AirFlow NXT Dri-FIT s dlouhým rukávem na terénní běh

ACG Radical AirFlow NXT

149,99 €

Přenosná „klimatizace“ pro rozpálené traily.

Navržené na

Trailový závod

Vyvinuté pro

Maximální ochlazení

Větrání

Zvyšující proudění vzduchu

Dokonale funkční prvky

  • Ochlazující účinek

    Technické vzduchové kanálky urychlují proudění vzduchu k pokožce, takže na těle cítíš hotovou větrnou smršť.

  • Testované nejlepšími

    Z laboratoří Nike Sports Research až na stupně vítězů. 50 elitních sportovců, 1 000 hodin tvrdého drilu. Připravené na všechny situace „co kdyby“.

  • Ideální na závody

    Větrání v oblasti lokte a podpaží. Zkrácený střih umožňující nošení s opaskem. Délka rukávu optimalizovaná pro viditelnost hodinek

Tajemství designu

Addie Bracy

„Běh v Radical Airflow je jako běžet s vlastní klimatizací. Je to fakt skvělý pocit – je to prostě pecka.“

Addie Bracy

Sportovkyně ACG, trojnásobná vítězka USA Mountain Runner Of The Year

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