Dámské běžecké silniční boty Nike Downshifter 14 SE

Comodidad
lucast907069946
Comodidad al andar y estilo me encanta el color diseño de la zapatilla
Nike Downshifter 14 SE
Silnější vrstvy pěny parádně tlumí a starají se o pohodlí a dynamiku.
Přeřaďte na vyšší rychlost v botách Downshifter 14. Zvýšili jsme úroveň tlumení v mezipodešvi, aby byla bota pohodlnější a citlivější než předchozí model. Svršek je navíc z otevřené síťoviny, takže je tak akorát prodyšný a díky pásce ve střední části chodidla bota skvěle drží.
Technická síťovina s otevřenými otvory na svršku se stará o optimální prodyšnost.
Zvýšili jsme úroveň tlumení v mezipodešvi, aby byla bota pohodlnější a měla lepší odraz.
Vnitřní pásek dokonale obepíná střední část chodidla a bezpečně tě podrží.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 5
Comodidad
lucast907069946
Comodidad al andar y estilo me encanta el color diseño de la zapatilla
Super
Manuela206723435
Sehr bequem. Man rollt damit gut ab. Angenehm auf der Straße
Alexandra92943537
Olyan mint a képen😍 Nagyon kényelmes
Nike Downshifter 14 SE
Navržené pro
Tlumení
Hmotnost boty
Rozdíl mezi patou a špičkou
Hmotnost boty
Zhruba 276 g (dámská velikost 39)
Rozdíl mezi patou a špičkou
10 mm