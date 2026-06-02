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Dámské běžecké silniční boty Nike Downshifter 14 SE - Silt Red/Particle Rose/Phantom/Tattoo

Nike Downshifter 14 SE

Dámská běžecká silniční bota

69,99 €
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  • Zobrazená barva: Silt Red/Particle Rose/Phantom/Tattoo
  • Styl: IR1524-600

Nike Downshifter 14 SE

69,99 €

Silnější vrstvy pěny parádně tlumí a starají se o pohodlí a dynamiku.

Přeřaďte na vyšší rychlost v botách Downshifter 14. Zvýšili jsme úroveň tlumení v mezipodešvi, aby byla bota pohodlnější a citlivější než předchozí model. Svršek je navíc z otevřené síťoviny, takže je tak akorát prodyšný a díky pásce ve střední části chodidla bota skvěle drží.

Síťovina s otvory

Technická síťovina s otevřenými otvory na svršku se stará o optimální prodyšnost.

Odpružené tlumení

Zvýšili jsme úroveň tlumení v mezipodešvi, aby byla bota pohodlnější a měla lepší odraz.

Pohodlná opora

Vnitřní pásek dokonale obepíná střední část chodidla a bezpečně tě podrží.

Co je nového?

  • Vyšší pěnová konstrukce
  • Svršek z otevřené síťoviny

Podrobnosti o produktu

  • Hmotnost: zhruba 276 g (dámská velikost 39)
  • Rozdíl mezi patou a špičkou: 10 mm
  • Speciální edice s designem barevných cákanců
  • Nízký lem
  • Klasické tkaničky
  • Zobrazená barva: Silt Red/Particle Rose/Phantom/Tattoo
  • Styl: IR1524-600

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (3)

Hvězdičky: 5

  • Comodidad

    lucast907069946

    Comodidad al andar y estilo me encanta el color diseño de la zapatilla

  • Super

    Manuela206723435

    Sehr bequem. Man rollt damit gut ab. Angenehm auf der Straße

  • Alexandra92943537

    Olyan mint a képen😍 Nagyon kényelmes

Dámské běžecké silniční boty Nike Downshifter 14 SE

Nike Downshifter 14 SE

69,99 €

Zvýšená prodyšnost a pěnová mezipodešev příjemně tlumí doslova na každém kroku.

Navržené pro

Běhání po silnici

Tlumení

Citlivé

Hmotnost boty

Zhruba 276 g (dámská velikost 39)

Rozdíl mezi patou a špičkou

10 mm

Technické parametry

Hmotnost boty

Zhruba 276 g (dámská velikost 39)

Rozdíl mezi patou a špičkou

10 mm

Dokonale funkční prvky

  • Prodyšný svršek

    Technická síťovina s otevřenými otvory na svršku se stará o optimální prodyšnost.

  • Pohodlná mezipodešev

    Zvýšili jsme úroveň tlumení v mezipodešvi, aby byla bota pohodlnější a měla lepší odraz.

  • Pevně padnoucí střih

    Vnitřní pásek dokonale obepíná střední část chodidla a bezpečně tě podrží.

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