Dámské basketbalové tílko A'ja Wilson

Perfect cut
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Perfect. Finally a great muscle tee for the girls too!!! Please make more styles and colours.
Recyklované materiály
Předveďte svůj nejlepší výkon v nevídaném pohodlí. Tohle volnější tílko ve stylu muscle tank si můžeš snadno zastrčit pro čistě A'jin look nebo ho nechat volně pro lehký, vzdušný pocit. Směs bavlny a polyesteru je přirozeně prodyšná, takže je kdykoliv připravená na hřiště.
A'ja Wilson
Předveďte svůj nejlepší výkon v nevídaném pohodlí. Tohle volnější tílko ve stylu muscle tank si můžeš snadno zastrčit pro čistě A'jin look nebo ho nechat volně pro lehký, vzdušný pocit. Směs bavlny a polyesteru je přirozeně prodyšná, takže je kdykoliv připravená na hřiště.
A'jino logo vychází z hvězdy, kterou vždycky dokreslila do svého podpisu. Je působivé, výrazné a hravé – stejně jako energie, kterou vnáší na hřiště.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 5
Perfect cut
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Perfect. Finally a great muscle tee for the girls too!!! Please make more styles and colours.
A'ja Wilson