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Dámské basketbalové tílko A'ja Wilson - Bílá/Černá

Recyklované materiály

A'ja Wilson

Dámské basketbalové tílko

44,99 €
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

Předveďte svůj nejlepší výkon v nevídaném pohodlí. Tohle volnější tílko ve stylu muscle tank si můžeš snadno zastrčit pro čistě A'jin look nebo ho nechat volně pro lehký, vzdušný pocit. Směs bavlny a polyesteru je přirozeně prodyšná, takže je kdykoliv připravená na hřiště.


  • Zobrazená barva: Bílá/Černá
  • Styl: II4204-100

A'ja Wilson

44,99 €

Předveďte svůj nejlepší výkon v nevídaném pohodlí. Tohle volnější tílko ve stylu muscle tank si můžeš snadno zastrčit pro čistě A'jin look nebo ho nechat volně pro lehký, vzdušný pocit. Směs bavlny a polyesteru je přirozeně prodyšná, takže je kdykoliv připravená na hřiště.

Výhody

A'jino logo vychází z hvězdy, kterou vždycky dokreslila do svého podpisu. Je působivé, výrazné a hravé – stejně jako energie, kterou vnáší na hřiště.

Podrobnosti o produktu

  • Rozparky v lemech
  • Logo A'ja Wilson
  • Logo Swoosh
  • 80 % polyester / 20 % bavlna
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Bílá/Černá
  • Styl: II4204-100

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost S a měří 178 cm
    • Volný střih: vzdušný a uvolněný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (1)

Hvězdičky: 5

  • Perfect cut

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    Perfect. Finally a great muscle tee for the girls too!!! Please make more styles and colours.

Dámské basketbalové tílko A'ja Wilson

A'ja Wilson

44,99 €

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