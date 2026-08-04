Dámské 8cm běžecké kraťasy Nike AeroSwift Dri-FIT ADV s všitými kalhotkami

Très beau short
sonia421676219
Magnifique mais taille petit , j’ai hâte de recevoir la taille au dessus
Recyklované materiály
Nech konkurenci v prachu za sebou. Tyhle lehké kraťasy AeroSwift jsou navržené pro rychlost. Mají prodyšné zóny a chladivý materiál odvádějící pot. Vylepšené rozparky v lemech dobře kryjí a zároveň dodávají volnost pohybu.
Nike AeroSwift
Nech konkurenci v prachu za sebou. Tyhle lehké kraťasy AeroSwift jsou navržené pro rychlost. Mají prodyšné zóny a chladivý materiál odvádějící pot. Vylepšené rozparky v lemech dobře kryjí a zároveň dodávají volnost pohybu.
Nike Dri-FIT ADV zdokonaluje naši technologii odvádění potu vylepšeným větráním a prodyšnými zónami, díky kterým zůstaneš v suchu a pohodlí. Perforované díly a síťovina v pase zlepšují prodyšnost.
Do dvou kapes se vejdou drobnosti, jako jsou sluchátka nebo energetické sáčky, a do zadní kapsy na zip zase většina telefonů.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 5
Très beau short
sonia421676219
Magnifique mais taille petit , j’ai hâte de recevoir la taille au dessus
Nike AeroSwift