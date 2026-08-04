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Dámské 8cm běžecké kraťasy Nike AeroSwift Dri-FIT ADV s všitými kalhotkami - Sapphire/Hot Lava

Recyklované materiály

Nike AeroSwift

Dámské 8cm běžecké kraťasy Dri-FIT ADV s všitými kalhotkami

Sleva 30
Sapphire/Hot Lava
Team Red/Černá
Illusion Green/Černá
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

Nech konkurenci v prachu za sebou. Tyhle lehké kraťasy AeroSwift jsou navržené pro rychlost. Mají prodyšné zóny a chladivý materiál odvádějící pot. Vylepšené rozparky v lemech dobře kryjí a zároveň dodávají volnost pohybu.


  • Zobrazená barva: Sapphire/Hot Lava
  • Styl: IF3653-570

Nike AeroSwift

Sleva 30

Nech konkurenci v prachu za sebou. Tyhle lehké kraťasy AeroSwift jsou navržené pro rychlost. Mají prodyšné zóny a chladivý materiál odvádějící pot. Vylepšené rozparky v lemech dobře kryjí a zároveň dodávají volnost pohybu.

V suchu a chládku

Nike Dri-FIT ADV zdokonaluje naši technologii odvádění potu vylepšeným větráním a prodyšnými zónami, díky kterým zůstaneš v suchu a pohodlí. Perforované díly a síťovina v pase zlepšují prodyšnost.

Úložný prostor na dlouhé běhy

Do dvou kapes se vejdou drobnosti, jako jsou sluchátka nebo energetické sáčky, a do zadní kapsy na zip zase většina telefonů.

Podrobnosti o produktu

  • Loga Swoosh a grafické motivy
  • Elastický pas s vnitřní stahovací šňůrkou
  • Materiál: 100 % polyester. Pas: 89 % polyester / 11 % elastan. Spodní díl: 86 % polyester / 14 % elastan.
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Sapphire/Hot Lava
  • Styl: IF3653-570

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost S a měří 170 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

Recenze (1)

Hvězdičky: 5

  • Très beau short

    sonia421676219

    Magnifique mais taille petit , j’ai hâte de recevoir la taille au dessus

Dámské 8cm běžecké kraťasy Nike AeroSwift Dri-FIT ADV s všitými kalhotkami

Nike AeroSwift

Sleva 30

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