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Dámské 8cm běžecké kraťasy Dri-FIT ADV Nike AeroSwift se středně vysokým pasem a všitými kalhotkami - Off White/Bílá/Černá

Recyklované materiály

Nike AeroSwift

Dámské 8cm běžecké kraťasy Dri-FIT ADV se středně vysokým pasem a všitými kalhotkami

79,99 €
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

Alespoň 75 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných vláken

Tyhle závodní šortky jsou stvořené pro vyhrávání a pomůžou ti zůstat v suchu a pohodlí až do cíle. Jsou prodyšné, odvádějí pot a zdobí je potisk inspirovaný oslnivým leskem diamantové trofeje.


  • Zobrazená barva: Off White/Bílá/Černá
  • Styl: IF1425-101

Nike AeroSwift

79,99 €

Tyhle závodní šortky jsou stvořené pro vyhrávání a pomůžou ti zůstat v suchu a pohodlí až do cíle. Jsou prodyšné, odvádějí pot a zdobí je potisk inspirovaný oslnivým leskem diamantové trofeje.

Výhody

  • Nike Dri-FIT ADV zdokonaluje naši technologii odvádění potu vylepšeným větráním a prodyšnými zónami, díky kterým zůstaneš v suchu a pohodlí.
  • Do zadní kapsy na zip se vejde většina telefonů a do bočních kapes si schováš gelové tyčinky nebo drobnosti.
  • Lehký tkaný materiál s děrovanými díly je prodyšný tam, kde to potřebuješ.
  • Vnitřní stahovací šňůrka v elastickém pase ze síťoviny pevně drží na místě.
  • Vylepšené rozparky v lemech dobře kryjí a zároveň nebrání v pohybu.

Podrobnosti o produktu

  • Loga Swoosh
  • Materiál: 100 % polyester. Pas: 89 % polyester / 11 % elastan. Spodní díl: 86 % polyester / 14 % elastan.
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Off White/Bílá/Černá
  • Styl: IF1425-101

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost S a měří 178 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

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    Dámské 8cm běžecké kraťasy Dri-FIT ADV Nike AeroSwift se středně vysokým pasem a všitými kalhotkami

    Nike AeroSwift

    79,99 €

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