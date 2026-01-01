Dámské 8cm běžecké kraťasy Dri-FIT ADV Nike AeroSwift se středně vysokým pasem a všitými kalhotkami

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Recyklované materiály
Nike AeroSwift
Dámské 8cm běžecké kraťasy Dri-FIT ADV se středně vysokým pasem a všitými kalhotkami
79,99 €
Alespoň 75 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných vláken
Tyhle závodní šortky jsou stvořené pro vyhrávání a pomůžou ti zůstat v suchu a pohodlí až do cíle. Jsou prodyšné, odvádějí pot a zdobí je potisk inspirovaný oslnivým leskem diamantové trofeje.
- Zobrazená barva: Off White/Bílá/Černá
- Styl: IF1425-101
Nike AeroSwift
79,99 €
Tyhle závodní šortky jsou stvořené pro vyhrávání a pomůžou ti zůstat v suchu a pohodlí až do cíle. Jsou prodyšné, odvádějí pot a zdobí je potisk inspirovaný oslnivým leskem diamantové trofeje.
Výhody
- Nike Dri-FIT ADV zdokonaluje naši technologii odvádění potu vylepšeným větráním a prodyšnými zónami, díky kterým zůstaneš v suchu a pohodlí.
- Do zadní kapsy na zip se vejde většina telefonů a do bočních kapes si schováš gelové tyčinky nebo drobnosti.
- Lehký tkaný materiál s děrovanými díly je prodyšný tam, kde to potřebuješ.
- Vnitřní stahovací šňůrka v elastickém pase ze síťoviny pevně drží na místě.
- Vylepšené rozparky v lemech dobře kryjí a zároveň nebrání v pohybu.
Podrobnosti o produktu
- Loga Swoosh
- Materiál: 100 % polyester. Pas: 89 % polyester / 11 % elastan. Spodní díl: 86 % polyester / 14 % elastan.
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Off White/Bílá/Černá
- Styl: IF1425-101
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost S a měří 178 cm
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Jak se to vyrobilo
- Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
- V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.
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Nike AeroSwift
79,99 €