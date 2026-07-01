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Dámské 13cm basketbalové kraťasy Nike Crossover Dri-FIT - Černá/Bílá

Recyklované materiály

Nike Crossover

Dámské 13cm basketbalové kraťasy Nike Dri-FIT

Sleva 30
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.

Snažíš se prosadit? Zavaž si tyhle 13cm kraťasy, které se dají vytáhnout pěkně vysoko, a v klidu si zahraj, aniž by ti překážela zbytečná látka. Jsou vybavené technologií Nike Dri-FIT, takže zůstaneš v suchu a pohodlí, i když jedeš jednu kombinaci za druhou.


  • Zobrazená barva: Černá/Bílá
  • Styl: II4240-010

Nike Crossover

Sleva 30

Snažíš se prosadit? Zavaž si tyhle 13cm kraťasy, které se dají vytáhnout pěkně vysoko, a v klidu si zahraj, aniž by ti překážela zbytečná látka. Jsou vybavené technologií Nike Dri-FIT, takže zůstaneš v suchu a pohodlí, i když jedeš jednu kombinaci za druhou.

Výhody

Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.

Podrobnosti o produktu

  • Umístění kapsy – na straně
  • Typ kapsy – ruka
  • Materiál: 100 % polyester. Podšívka: 100 % polyester.
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Bílá
  • Styl: II4240-010

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost S a měří 179 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

Recenze (1)

Hvězdičky: 5

  • Σούπερ!!

    Maria684354852

    Πολύ καλή ποιότητα υφάσματος,άνετο και δροσερό για το καλοκαίρι. Το συστήνω!!

Dámské 13cm basketbalové kraťasy Nike Crossover Dri-FIT

Nike Crossover

Sleva 30

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