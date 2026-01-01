Dámské 10cm kraťasy ACG „Chamo Camo“ Dri-FIT na terénní běh s všitými kalhotkami

Recyklované materiály
ACG „Chamo Camo“
Dámské 10cm trailové běžecké kraťasy Dri-FIT se všitou spodní vrstvou
Říká se, že na běhání v terénu potřebuješ kapsy – bude jich stačit osm? Tyhle kapsy se liší velikostí, tvarem a možností zapínání na zip, takže se můžeš soustředit na terén. Přidali jsme taky tkaninu odvádějící pot, která ti pomůže zůstat v pohodlí, až budeš sbírat kilometry.
- Zobrazená barva: Sequoia/Summit White
- Styl: IQ9742-355
ACG „Chamo Camo“
Říká se, že na běhání v terénu potřebuješ kapsy – bude jich stačit osm? Tyhle kapsy se liší velikostí, tvarem a možností zapínání na zip, takže se můžeš soustředit na terén. Přidali jsme taky tkaninu odvádějící pot, která ti pomůže zůstat v pohodlí, až budeš sbírat kilometry.
Pořád v pohodě
Lehký a pružný materiál s technologií Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří, takže zůstaneš v suchu a pohodlí. Vysoce výkonná guma na zádech je měkká, takže pomáhá snižovat odírání kůže.
Neustále připraveni
Do pěti síťovaných kapes v pase si můžeš uložit nezbytnosti, jako jsou energetické gely a balzám na rty. Do zadní kapsy na zip se vejde většina telefonů a dvě malé vnitřní kapsy na vnitřní podšívce jsou akorát velké na sluchátka nebo energetické sáčky. Jako bonus máš dvě elastická poutka vzadu na pase, kterými protáhneš trekové hole nebo top.
Podrobnosti o produktu
- Materiál: 100 % polyester. Díly: 75 % polyester / 25 % elastan. Přední kapsa / boční kapsy: 82 % polyester / 18 % elastan. Všité kalhotky: 92 % polyester / 8 % elastan.
- Rozparky v lemech
- Pružný pas se stahovací šňůrkou
- Všité kalhotky
- Reflexní logo ACG
- Nepoužívat jako osobní ochrannou pomůcku
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Sequoia/Summit White
- Styl: IQ9742-355
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost S a měří 178 cm
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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ACG „Chamo Camo“