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Dámské 10cm basketbalové kraťasy Dri-FIT A'ja Wilson - Černá/Bílá

Recyklované materiály

A'ja Wilson

Dámské 10cm basketbalové kraťasy Dri-FIT

54,99 €
Černá/Bílá
Hyper Pink/Černá
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.

Předveď svůj nejlepší výkon v naprostém pohodlí. Tyhle kraťasy se síťovanou podšívkou odvádějící pot mají zaoblený lem a prostorný střih, takže na hřišti zvládneš rychlé změny směru stejně snadno jako A'ja.


  • Zobrazená barva: Černá/Bílá
  • Styl: II4213-010

A'ja Wilson

54,99 €

Předveď svůj nejlepší výkon v naprostém pohodlí. Tyhle kraťasy se síťovanou podšívkou odvádějící pot mají zaoblený lem a prostorný střih, takže na hřišti zvládneš rychlé změny směru stejně snadno jako A'ja.

Výhody

  • A'jino logo vychází z hvězdy, kterou vždycky dokreslila do svého podpisu. Je působivé, výrazné a hravé – stejně jako energie, kterou vnáší na hřiště.
  • Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
  • Když sroluješ pas, odkryješ značkovou elastickou žakárovou látku.

Podrobnosti o produktu

  • Logo A'ja Wilson
  • Logo Swoosh
  • Kapsy
  • Svrchní část / podšívka / kapsové váčky: 100 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Bílá
  • Styl: II4213-010

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost S a měří 178 cm
    • Volný střih: vzdušný a uvolněný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

Recenze (1)

Hvězdičky: 5

  • MilicaB375034733

    Very comfortable shorts! Wearing them over summer and they are supper comfy and breathable. Recommend!

Dámské 10cm basketbalové kraťasy Dri-FIT A'ja Wilson

A'ja Wilson

54,99 €

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