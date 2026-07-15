Dámské 10cm basketbalové kraťasy Dri-FIT A'ja Wilson

MilicaB375034733
Very comfortable shorts! Wearing them over summer and they are supper comfy and breathable. Recommend!
Recyklované materiály
100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.
Předveď svůj nejlepší výkon v naprostém pohodlí. Tyhle kraťasy se síťovanou podšívkou odvádějící pot mají zaoblený lem a prostorný střih, takže na hřišti zvládneš rychlé změny směru stejně snadno jako A'ja.
A'ja Wilson
Předveď svůj nejlepší výkon v naprostém pohodlí. Tyhle kraťasy se síťovanou podšívkou odvádějící pot mají zaoblený lem a prostorný střih, takže na hřišti zvládneš rychlé změny směru stejně snadno jako A'ja.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 5
MilicaB375034733
Very comfortable shorts! Wearing them over summer and they are supper comfy and breathable. Recommend!
A'ja Wilson