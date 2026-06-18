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Dámská volná krátká bunda Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT - Midnight Navy/Černá/Dark Obsidian

Recyklované materiály

Nike 24.7 PerfectStretch

Dámská volná zkrácená bunda Dri-FIT

129,99 €
Midnight Navy/Černá/Dark Obsidian
Černá/Černá/Dark Smoke Grey
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

Alespoň 75 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných vláken

Vyštíhlená a připravená k pohybu. Naše bunda PerfectStretch je ušitá z lehkého materiálu, který pruží do čtyř směrů a odvádí pot, takže s tebou udrží krok po celý den. Volný střih a vzdušný plisovaný zadní díl ti poskytnou vyladěné pohodlí při každé aktivitě.


  • Zobrazená barva: Midnight Navy/Černá/Dark Obsidian
  • Styl: IB8986-410

Nike 24.7 PerfectStretch

129,99 €

Vyštíhlená a připravená k pohybu. Naše bunda PerfectStretch je ušitá z lehkého materiálu, který pruží do čtyř směrů a odvádí pot, takže s tebou udrží krok po celý den. Volný střih a vzdušný plisovaný zadní díl ti poskytnou vyladěné pohodlí při každé aktivitě.

Výhody

  • Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychleji odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
  • Manžety si kdykoliv upravíš patentkami.

Podrobnosti o produktu

  • Skryté zapínání na patentky vepředu
  • Kapsy ve švech
  • Charakteristické poutko vzadu na límci
  • Svrchní část: 83–88 % polyester / 12–17 % elastan; díly / kapsový váček na kloubech: 83 % polyester / 17 % elastan; síťovina: 91 % polyester / 9 % elastan.
  • Procentuální zastoupení materiálů se může lišit. Skutečný poměr uvádíme na štítku výrobku.
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Midnight Navy/Černá/Dark Obsidian
  • Styl: IB8986-410

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost S a měří 175 cm
    • Volný střih: vzdušný a uvolněný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

Recenze (23)

Hvězdičky: 4.6

  • very nice!

    LucianeB762639165

    Dresses really well and it is very pretty!

  • Just not for me

    KM

    Cropped outwear is not what I would normally add to my wardrobe, but it has some good qualities I like. Pros: I’ve always appreciated The Nike Dri-Fit material it does what it's designed to do—it's effective, stylish and looks great. I love the adjustable wrists they’re such a great touch, it keeps the loose-fit aesthetic functional so my arms aren't drowning in the sleeves. Cons: I question the pleated section in the back, it feels unnecessary to me, making it a personal no. Final Thoughts: Overall it's a solid product, not a bad jacket by any means, just not a personal choice I would make but definitely a great piece to fit your style.

    Produkt byl získán zdarma, nebo recenzován v rámci soutěže nebo rozdávání dárků, případně výměnou za slevu.
    #productsprovidedbynike

  • Wierd fit

    Jamie3030

    I am not a big fan of this cropped jacket. It does say loose fit so I would size down if you want it to be more form fitting. In my opinion the width of the jacket is very large but the arms are only slightly larger. It looked wierd when I tried it on because the jacket looked huge but its cropped so it ended up feeling off. I do wish I got a smaller size because I think that would have made a huge difference. The material feels nice, well made and looked the same after I washed it.

    Produkt byl získán zdarma, nebo recenzován v rámci soutěže nebo rozdávání dárků, případně výměnou za slevu.
    #productsprovidedbynike

Dámská volná krátká bunda Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT

Nike 24.7 PerfectStretch

129,99 €

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