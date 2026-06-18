Dámská volná krátká bunda Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT

very nice!
LucianeB762639165
Dresses really well and it is very pretty!
Recyklované materiály
Alespoň 75 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných vláken
Vyštíhlená a připravená k pohybu. Naše bunda PerfectStretch je ušitá z lehkého materiálu, který pruží do čtyř směrů a odvádí pot, takže s tebou udrží krok po celý den. Volný střih a vzdušný plisovaný zadní díl ti poskytnou vyladěné pohodlí při každé aktivitě.
Nike 24.7 PerfectStretch
Vyštíhlená a připravená k pohybu. Naše bunda PerfectStretch je ušitá z lehkého materiálu, který pruží do čtyř směrů a odvádí pot, takže s tebou udrží krok po celý den. Volný střih a vzdušný plisovaný zadní díl ti poskytnou vyladěné pohodlí při každé aktivitě.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.6
very nice!
LucianeB762639165
Dresses really well and it is very pretty!
Just not for me
KM
Cropped outwear is not what I would normally add to my wardrobe, but it has some good qualities I like. Pros: I’ve always appreciated The Nike Dri-Fit material it does what it's designed to do—it's effective, stylish and looks great. I love the adjustable wrists they’re such a great touch, it keeps the loose-fit aesthetic functional so my arms aren't drowning in the sleeves. Cons: I question the pleated section in the back, it feels unnecessary to me, making it a personal no. Final Thoughts: Overall it's a solid product, not a bad jacket by any means, just not a personal choice I would make but definitely a great piece to fit your style.
Produkt byl získán zdarma, nebo recenzován v rámci soutěže nebo rozdávání dárků, případně výměnou za slevu.
#productsprovidedbynike
Wierd fit
Jamie3030
I am not a big fan of this cropped jacket. It does say loose fit so I would size down if you want it to be more form fitting. In my opinion the width of the jacket is very large but the arms are only slightly larger. It looked wierd when I tried it on because the jacket looked huge but its cropped so it ended up feeling off. I do wish I got a smaller size because I think that would have made a huge difference. The material feels nice, well made and looked the same after I washed it.
Produkt byl získán zdarma, nebo recenzován v rámci soutěže nebo rozdávání dárků, případně výměnou za slevu.
#productsprovidedbynike
Nike 24.7 PerfectStretch