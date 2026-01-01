Dámská turistická sukně s všitými šortkami ACG High Stakes

Recyklované materiály
ACG High Stakes
Dámská turistická sukně s všitými šortkami
K nalezení toho tajného výhledu budeš potřebovat spolehlivé turistické vybavení. Sukně s všitými šortkami ACG High Stakes je navržená tak, aby se přizpůsobila jak tobě, tak vrtochům Matky přírody. Je lehká, pružná a stačí rozepnout zip, aby změnila tvar. Široký pružný pas a všité šortky se postarají o tvé pohodlí při zdolávání náročného terénu.
- Zobrazená barva: Černá/Černá/Summit White
- Styl: IM4296-010
ACG High Stakes
K nalezení toho tajného výhledu budeš potřebovat spolehlivé turistické vybavení. Sukně s všitými šortkami ACG High Stakes je navržená tak, aby se přizpůsobila jak tobě, tak vrtochům Matky přírody. Je lehká, pružná a stačí rozepnout zip, aby změnila tvar. Široký pružný pas a všité šortky se postarají o tvé pohodlí při zdolávání náročného terénu.
Podrobnosti o produktu
- Vyšívané logo ACG na levém lemu
- Svrchní část: 72 % nylon / 28 % elastan. Panely: 80 % polyester / 20 % elastan. Síťovina: 82 % polyester / 18 % elastan. Spodní šortky: 83 % polyester / 17 % elastan. Podšívka v pase: 80 % polyester / 20 % elastan. Podšívka klínu: 83 % polyester / 17 % elastan.
- Prát v pračce
- Dovoz
- Tenhle produkt chrání zakryté části těla před slunečním zářením UVA a UVB. Na nezakryté části doporučujeme použít kvalitní opalovací krém.
- Zobrazená barva: Černá/Černá/Summit White
- Styl: IM4296-010
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost S a měří 178 cm
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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ACG High Stakes