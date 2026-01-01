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Dámská turistická sukně s všitými šortkami ACG High Stakes - Černá/Černá/Summit White

Recyklované materiály

ACG High Stakes

Dámská turistická sukně s všitými šortkami

89,99 €
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

K nalezení toho tajného výhledu budeš potřebovat spolehlivé turistické vybavení. Sukně s všitými šortkami ACG High Stakes je navržená tak, aby se přizpůsobila jak tobě, tak vrtochům Matky přírody. Je lehká, pružná a stačí rozepnout zip, aby změnila tvar. Široký pružný pas a všité šortky se postarají o tvé pohodlí při zdolávání náročného terénu.


  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Summit White
  • Styl: IM4296-010

ACG High Stakes

89,99 €

K nalezení toho tajného výhledu budeš potřebovat spolehlivé turistické vybavení. Sukně s všitými šortkami ACG High Stakes je navržená tak, aby se přizpůsobila jak tobě, tak vrtochům Matky přírody. Je lehká, pružná a stačí rozepnout zip, aby změnila tvar. Široký pružný pas a všité šortky se postarají o tvé pohodlí při zdolávání náročného terénu.

Podrobnosti o produktu

  • Vyšívané logo ACG na levém lemu
  • Svrchní část: 72 % nylon / 28 % elastan. Panely: 80 % polyester / 20 % elastan. Síťovina: 82 % polyester / 18 % elastan. Spodní šortky: 83 % polyester / 17 % elastan. Podšívka v pase: 80 % polyester / 20 % elastan. Podšívka klínu: 83 % polyester / 17 % elastan.
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Tenhle produkt chrání zakryté části těla před slunečním zářením UVA a UVB. Na nezakryté části doporučujeme použít kvalitní opalovací krém.
  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Summit White
  • Styl: IM4296-010

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost S a měří 178 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Dámská turistická sukně s všitými šortkami ACG High Stakes

    ACG High Stakes

    89,99 €

    Dolaď si styl