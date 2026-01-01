Dámská tunika Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT se zipem po celé délce

Nike 24.7 ImpossiblySoft
Dámská tunika Dri-FIT se zipem po celé délce
Najdi svůj klid s Nike 24.7. Tahle lehká tunika, stvořená pro cílenou regeneraci a každodenní přípravu, posouvá pohodlí na vyšší úroveň. Náš materiál ImpossiblySoft jí dodává upravený vzhled a je neuvěřitelně měkká a hladká na dotek.
- Zobrazená barva: Camo Green/Outdoor Green
- Styl: IQ7051-303
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Najdi svůj klid s Nike 24.7. Tahle lehká tunika, stvořená pro cílenou regeneraci a každodenní přípravu, posouvá pohodlí na vyšší úroveň. Náš materiál ImpossiblySoft jí dodává upravený vzhled a je neuvěřitelně měkká a hladká na dotek.
Pro optimální odpočinek
Pro Nike 24.7 je pohodlí nejvíc. Tyhle základní kousky inspirované výkonem jsou navržené tak, aby ti byly oporou před tréninkem i po něm. Kontroluj každý okamžik.
Zůstaň v suchu
Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
Další výhody
- Náš materiál ImpossiblySoft je hladká dvojitá pletenina stvořená pro celodenní pohyb.
- Snížená ramena a volný střih ti dají prostor k pohybu.
Podrobnosti o produktu
- Boční kapsy
- Rozparky v lemech
- Dvoucestný zip
- Charakteristické poutko na pověšení
- Svrchní část: 51 % polyester / 25 % modal / 15 % bavlna / 9 % elastan. Kapsové váčky: 100 % bavlna.
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Camo Green/Outdoor Green
- Styl: IQ7051-303
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost S a měří 173 cm
- Volný střih: vzdušný a uvolněný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike 24.7 ImpossiblySoft