triangle, start, resume, beginVideo
 
obrázek 1 ze 6
Dámská tkaná UV bunda Nike Football Chelsea FC Windrunner - Bright Blue/Bílá/Midwest Gold/Midwest Gold

Recyklované materiály

Chelsea FC Windrunner

Dámská tkaná UV bunda Nike Football

109,99 €
Vyber velikostPrůvodce velikostmi
Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

Sahá zpátky k našim kořenům: tahle prostorná bunda Chelsea FC má designové linie inspirované původním Windrunnerem. Tkanina s vodoodpudivou úpravou a UV technologií tě udrží v pohodlí, ať už prší nebo svítí slunce.


  • Zobrazená barva: Bright Blue/Bílá/Midwest Gold/Midwest Gold
  • Styl: II3434-452

Chelsea FC Windrunner

109,99 €

Sahá zpátky k našim kořenům: tahle prostorná bunda Chelsea FC má designové linie inspirované původním Windrunnerem. Tkanina s vodoodpudivou úpravou a UV technologií tě udrží v pohodlí, ať už prší nebo svítí slunce.

Výhody

  • Do kapes snadno schováš klíče, telefon i studené ruce.
  • Žerzejová podšívka odvádějící pot v horní části a na pažích je měkká a pohodlná.

Podrobnosti o produktu

  • Svrchní část: 100 % nylon. Podšívka: 75 % polyester / 13 % bavlna / 12 % viskóza. Podšívka dílů: 100 % polyester.
  • Tenhle produkt chrání zakryté části těla před slunečním zářením UVA a UVB. Na nezakryté části doporučujeme použít kvalitní opalovací krém.
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Bright Blue/Bílá/Midwest Gold/Midwest Gold
  • Styl: II3434-452

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost S a měří 180 cm
    • Volný střih: vzdušný a uvolněný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný nylon ve výrobcích Nike je kombinací řady materiálů, včetně recyklovaného koberce a použitých rybářských sítí. Nylon se před chemickou nebo mechanickou recyklací vyčistí, roztřídí a rozdrtí na vločky, aby se vytvořila nová recyklovaná nylonová vlákna.
    • Oděvy, které používají materiály vyrobené z recyklovaného nylonu, snižují emise uhlíku až o 50 % v porovnání s novým nylonem.

Recenze (0)

Žádné recenze

Řekni svůj názor. Buď první, kdo ohodnotí produkt Chelsea FC Windrunner.

    Dámská tkaná UV bunda Nike Football Chelsea FC Windrunner

    Chelsea FC Windrunner

    109,99 €

    Dolaď si styl

    Item 3 of 3