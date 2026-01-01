Dámská tkaná UV bunda Nike Football Chelsea FC Windrunner

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Recyklované materiály
Chelsea FC Windrunner
Dámská tkaná UV bunda Nike Football
109,99 €
Sahá zpátky k našim kořenům: tahle prostorná bunda Chelsea FC má designové linie inspirované původním Windrunnerem. Tkanina s vodoodpudivou úpravou a UV technologií tě udrží v pohodlí, ať už prší nebo svítí slunce.
- Zobrazená barva: Bright Blue/Bílá/Midwest Gold/Midwest Gold
- Styl: II3434-452
Chelsea FC Windrunner
109,99 €
Sahá zpátky k našim kořenům: tahle prostorná bunda Chelsea FC má designové linie inspirované původním Windrunnerem. Tkanina s vodoodpudivou úpravou a UV technologií tě udrží v pohodlí, ať už prší nebo svítí slunce.
Výhody
- Do kapes snadno schováš klíče, telefon i studené ruce.
- Žerzejová podšívka odvádějící pot v horní části a na pažích je měkká a pohodlná.
Podrobnosti o produktu
- Svrchní část: 100 % nylon. Podšívka: 75 % polyester / 13 % bavlna / 12 % viskóza. Podšívka dílů: 100 % polyester.
- Tenhle produkt chrání zakryté části těla před slunečním zářením UVA a UVB. Na nezakryté části doporučujeme použít kvalitní opalovací krém.
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Bright Blue/Bílá/Midwest Gold/Midwest Gold
- Styl: II3434-452
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost S a měří 180 cm
- Volný střih: vzdušný a uvolněný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Jak se to vyrobilo
- Recyklovaný nylon ve výrobcích Nike je kombinací řady materiálů, včetně recyklovaného koberce a použitých rybářských sítí. Nylon se před chemickou nebo mechanickou recyklací vyčistí, roztřídí a rozdrtí na vločky, aby se vytvořila nová recyklovaná nylonová vlákna.
- Oděvy, které používají materiály vyrobené z recyklovaného nylonu, snižují emise uhlíku až o 50 % v porovnání s novým nylonem.
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Chelsea FC Windrunner
109,99 €