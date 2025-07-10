Dámská tkaná fotbalová sportovní souprava Nike Academy Dri-FIT

Disappointed
Nike User
Top toooo small. Bottom toooo big it’s a nice outfit, nice style, color, love the material . Will be good for anyone with that body type. Sorry didn’t work for me.
Recyklované materiály
100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.
Každá cesta k velikosti začíná zvládnutím základních principů. Ale nenech se mýlit, tenhle kousek je něco víc než jenom základní kousek. Tahle lehká a hebká sportovní souprava tě díky větrání v klíčových oblastech udrží svěží.
Nike Academy
Každá cesta k velikosti začíná zvládnutím základních principů. Ale nenech se mýlit, tenhle kousek je něco víc než jenom základní kousek. Tahle lehká a hebká sportovní souprava tě díky větrání v klíčových oblastech udrží svěží.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.3
Disappointed
Nike User
Top toooo small. Bottom toooo big it’s a nice outfit, nice style, color, love the material . Will be good for anyone with that body type. Sorry didn’t work for me.
EdithD121385311
Beau survêtement mais j'ai dû le retourner car petit pour ma fille.
Mooi trainingspak!
Agnes388209968
Heel mooi vallend/zittend pak! Dochter is er heel blij mee!
Nike Academy
Pořiď si kousky, které budou jedinečné jako ty.
S touhle kolekcí vneseš do svého sezónního stylu sportovní nádech.