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Dámská tkaná fotbalová sportovní souprava Nike Academy Dri-FIT - Černá/Bílá/Bílá

Recyklované materiály

Nike Academy

Dámská tkaná fotbalová sportovní souprava Dri-FIT

79,99 €
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.

Každá cesta k velikosti začíná zvládnutím základních principů. Ale nenech se mýlit, tenhle kousek je něco víc než jenom základní kousek. Tahle lehká a hebká sportovní souprava tě díky větrání v klíčových oblastech udrží svěží.


  • Zobrazená barva: Černá/Bílá/Bílá
  • Styl: HQ5113-010

Nike Academy

79,99 €

Každá cesta k velikosti začíná zvládnutím základních principů. Ale nenech se mýlit, tenhle kousek je něco víc než jenom základní kousek. Tahle lehká a hebká sportovní souprava tě díky větrání v klíčových oblastech udrží svěží.

Výhody

  • Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
  • Hebký tkaný materiál je lehký a prodyšný.
  • Z kapes na zip na kalhotách i bundě ti nezbytnosti nevypadnou.

Podrobnosti o produktu

  • Vyšívaná loga Swoosh na bundě a kalhotách
  • Kalhoty s pružným pasem a stahovací šňůrkou
  • 100 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Bílá/Bílá
  • Styl: HQ5113-010

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost S a měří 170 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

Recenze (4)

Hvězdičky: 4.3

  • Disappointed

    Nike User

    Top toooo small. Bottom toooo big it’s a nice outfit, nice style, color, love the material . Will be good for anyone with that body type. Sorry didn’t work for me.

  • EdithD121385311

    Beau survêtement mais j'ai dû le retourner car petit pour ma fille.

  • Mooi trainingspak!

    Agnes388209968

    Heel mooi vallend/zittend pak! Dochter is er heel blij mee!

Dámská tkaná fotbalová sportovní souprava Nike Academy Dri-FIT

Nike Academy

79,99 €

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