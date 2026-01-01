Dámská plisovaná sukně Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT s vysokým pasem a UV ochranou

Recyklované materiály
Nike 24.7 PerfectStretch
Dámská plisovaná sukně Dri-FIT s vysokým pasem a UV ochranou
Najdi svůj klid s Nike 24.7. Tahle sukně, stvořená pro cílenou regeneraci a každodenní přípravu, je vyrobená z materiálu odvádějícího pot a dopřeje ti volnost pohybu. Je z lehkého materiálu PerfectStretch s tvarovaným střihem, takže působí uhlazeně a je připravená na pohyb po celý den.
- Zobrazená barva: Černá/Dark Smoke Grey
- Styl: IR8705-010
Nike 24.7 PerfectStretch
Najdi svůj klid s Nike 24.7. Tahle sukně, stvořená pro cílenou regeneraci a každodenní přípravu, je vyrobená z materiálu odvádějícího pot a dopřeje ti volnost pohybu. Je z lehkého materiálu PerfectStretch s tvarovaným střihem, takže působí uhlazeně a je připravená na pohyb po celý den.
Pro optimální odpočinek
Pro Nike 24.7 je pohodlí nejvíc. Tyhle základní kousky inspirované výkonem jsou navržené tak, aby ti byly oporou před tréninkem i po něm. Kontroluj každý okamžik.
Zůstaň v suchu
Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
Další výhody
- Tenhle produkt chrání zakryté části těla před slunečním zářením UVA a UVB. Na nezakryté části doporučujeme použít kvalitní opalovací krém.
- Materiál PerfectStretch je lehký a pružný ve čtyřech směrech, takže s tebou udrží krok celý den.
- Elastický pas je vzadu nabíraný, takže dynamicky pruží.
Podrobnosti o produktu
- Boční kapsy
- Charakteristické poutko na pověšení
- 83 % polyester / 17 % elastan
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá/Dark Smoke Grey
- Styl: IR8705-010
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost S a měří 175 cm
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike 24.7 PerfectStretch