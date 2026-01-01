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Dámská plisovaná sukně Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT s vysokým pasem a UV ochranou - Černá/Dark Smoke Grey

Recyklované materiály

Nike 24.7 PerfectStretch

Dámská plisovaná sukně Dri-FIT s vysokým pasem a UV ochranou

109,99 €
Černá/Dark Smoke Grey
Camo Green/Outdoor Green
Cream II/College Grey
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

Najdi svůj klid s Nike 24.7. Tahle sukně, stvořená pro cílenou regeneraci a každodenní přípravu, je vyrobená z materiálu odvádějícího pot a dopřeje ti volnost pohybu. Je z lehkého materiálu PerfectStretch s tvarovaným střihem, takže působí uhlazeně a je připravená na pohyb po celý den.


  • Zobrazená barva: Černá/Dark Smoke Grey
  • Styl: IR8705-010

Nike 24.7 PerfectStretch

109,99 €

Najdi svůj klid s Nike 24.7. Tahle sukně, stvořená pro cílenou regeneraci a každodenní přípravu, je vyrobená z materiálu odvádějícího pot a dopřeje ti volnost pohybu. Je z lehkého materiálu PerfectStretch s tvarovaným střihem, takže působí uhlazeně a je připravená na pohyb po celý den.

Pro optimální odpočinek

Pro Nike 24.7 je pohodlí nejvíc. Tyhle základní kousky inspirované výkonem jsou navržené tak, aby ti byly oporou před tréninkem i po něm. Kontroluj každý okamžik.

Zůstaň v suchu

Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.

Další výhody

  • Tenhle produkt chrání zakryté části těla před slunečním zářením UVA a UVB. Na nezakryté části doporučujeme použít kvalitní opalovací krém.
  • Materiál PerfectStretch je lehký a pružný ve čtyřech směrech, takže s tebou udrží krok celý den.
  • Elastický pas je vzadu nabíraný, takže dynamicky pruží.

Podrobnosti o produktu

  • Boční kapsy
  • Charakteristické poutko na pověšení
  • 83 % polyester / 17 % elastan
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Dark Smoke Grey
  • Styl: IR8705-010

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost S a měří 175 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Dámská plisovaná sukně Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT s vysokým pasem a UV ochranou

    Nike 24.7 PerfectStretch

    109,99 €

    Dolaď si styl

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