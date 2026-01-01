Dámská oversize mikina Chelsea FC Phoenix Fleece Nike Football s kapucí a zipem po celé délce

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Chelsea FC Phoenix Fleece
Dámská oversize mikina Nike Football s kapucí a zipem po celé délce
79,99 €
Pozvedni svůj styl s touhle mikinou Chelsea FC s kapucí. Náš česaný flís se střední gramáží je zevnitř mimořádně měkký a zvenku hladký. Mikina si zachovává strukturovaný tvar, takže se budeš cítit v naprostém pohodlí.
- Zobrazená barva: Bright Blue/Bílá
- Styl: II3142-452
Chelsea FC Phoenix Fleece
79,99 €
Pozvedni svůj styl s touhle mikinou Chelsea FC s kapucí. Náš česaný flís se střední gramáží je zevnitř mimořádně měkký a zvenku hladký. Mikina si zachovává strukturovaný tvar, takže se budeš cítit v naprostém pohodlí.
Výhody
- Žebrované manžety a spodní lem drží mikinu na místě, když jsi v pohybu.
- Kapuci si nastavíš šňůrkou podle potřeby a chlad nemá šanci.
Podrobnosti o produktu
- Přední kapsy
- Svrchní část: 80 % bavlna / 20 % polyester. Podšívka kapuce: 100 % bavlna.
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Bright Blue/Bílá
- Styl: II3142-452
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost S a měří 171 cm
- Volný střih: vzdušný a uvolněný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Chelsea FC Phoenix Fleece
79,99 €