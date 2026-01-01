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Dámská oversize mikina Chelsea FC Phoenix Fleece Nike Football s kapucí a zipem po celé délce - Bright Blue/Bílá

Chelsea FC Phoenix Fleece

Dámská oversize mikina Nike Football s kapucí a zipem po celé délce

79,99 €
Vyber velikostPrůvodce velikostmi
Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

Pozvedni svůj styl s touhle mikinou Chelsea FC s kapucí. Náš česaný flís se střední gramáží je zevnitř mimořádně měkký a zvenku hladký. Mikina si zachovává strukturovaný tvar, takže se budeš cítit v naprostém pohodlí.


  • Zobrazená barva: Bright Blue/Bílá
  • Styl: II3142-452

Chelsea FC Phoenix Fleece

79,99 €

Pozvedni svůj styl s touhle mikinou Chelsea FC s kapucí. Náš česaný flís se střední gramáží je zevnitř mimořádně měkký a zvenku hladký. Mikina si zachovává strukturovaný tvar, takže se budeš cítit v naprostém pohodlí.

Výhody

  • Žebrované manžety a spodní lem drží mikinu na místě, když jsi v pohybu.
  • Kapuci si nastavíš šňůrkou podle potřeby a chlad nemá šanci.

Podrobnosti o produktu

  • Přední kapsy
  • Svrchní část: 80 % bavlna / 20 % polyester. Podšívka kapuce: 100 % bavlna.
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Bright Blue/Bílá
  • Styl: II3142-452

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost S a měří 171 cm
    • Volný střih: vzdušný a uvolněný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Dámská oversize mikina Chelsea FC Phoenix Fleece Nike Football s kapucí a zipem po celé délce

    Chelsea FC Phoenix Fleece

    79,99 €

    Dolaď si styl

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