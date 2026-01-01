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Dámská mikina s kapucí Jordan Flight Fleece z francouzského froté s krátkým rukávem - Černá/Deep Royal/University Red

Jordan Flight Fleece

Dámská mikina z francouzského froté s krátkým rukávem a kapucí

89,99 €
Černá/Deep Royal/University Red
Pearl White/Deep Royal/Sail
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

Tahle mikina s kapucí vychází z klasického zkráceného stylu MJ a má volný střih přes hrudník s dostatečným prostorem. Je ušitá z pohodlného flísu, který je na vnější straně hladký a na vnitřní straně česaný a měkký. Kapuce se saténovou podšívkou pomáhá udržet přirozenou vlhkost vlasů, čímž se snižuje krepatění a zabraňuje se lámání.


  • Zobrazená barva: Černá/Deep Royal/University Red
  • Styl: IM6961-010

Jordan Flight Fleece

89,99 €

Tahle mikina s kapucí vychází z klasického zkráceného stylu MJ a má volný střih přes hrudník s dostatečným prostorem. Je ušitá z pohodlného flísu, který je na vnější straně hladký a na vnitřní straně česaný a měkký. Kapuce se saténovou podšívkou pomáhá udržet přirozenou vlhkost vlasů, čímž se snižuje krepatění a zabraňuje se lámání.

Podrobnosti o produktu

  • Kapsy
  • Kapuce se saténovou podšívkou
  • Svrchní část: 90 % bavlna / 10 % polyester. Žebrování: 97 % bavlna / 3 % elastan. Kapsové váčky: 100 % polyester. Podšívka kapuce: 100% polyester.
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Deep Royal/University Red
  • Styl: IM6961-010

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost S a měří 180 cm
    • Volný střih: vzdušný a uvolněný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Dámská mikina s kapucí Jordan Flight Fleece z francouzského froté s krátkým rukávem

    Jordan Flight Fleece

    89,99 €

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