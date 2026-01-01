Dámská mikina s kapucí Jordan Flight Fleece z francouzského froté s krátkým rukávem

Jordan Flight Fleece
Dámská mikina z francouzského froté s krátkým rukávem a kapucí
Tahle mikina s kapucí vychází z klasického zkráceného stylu MJ a má volný střih přes hrudník s dostatečným prostorem. Je ušitá z pohodlného flísu, který je na vnější straně hladký a na vnitřní straně česaný a měkký. Kapuce se saténovou podšívkou pomáhá udržet přirozenou vlhkost vlasů, čímž se snižuje krepatění a zabraňuje se lámání.
- Zobrazená barva: Černá/Deep Royal/University Red
- Styl: IM6961-010
Jordan Flight Fleece
Tahle mikina s kapucí vychází z klasického zkráceného stylu MJ a má volný střih přes hrudník s dostatečným prostorem. Je ušitá z pohodlného flísu, který je na vnější straně hladký a na vnitřní straně česaný a měkký. Kapuce se saténovou podšívkou pomáhá udržet přirozenou vlhkost vlasů, čímž se snižuje krepatění a zabraňuje se lámání.
Podrobnosti o produktu
- Kapsy
- Kapuce se saténovou podšívkou
- Svrchní část: 90 % bavlna / 10 % polyester. Žebrování: 97 % bavlna / 3 % elastan. Kapsové váčky: 100 % polyester. Podšívka kapuce: 100% polyester.
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá/Deep Royal/University Red
- Styl: IM6961-010
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost S a měří 180 cm
- Volný střih: vzdušný a uvolněný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Jordan Flight Fleece