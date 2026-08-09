Dámská mikina Nike 24.7 ImpossiblySoft s kapucí

Super
Małgorzata518330265
Świetny fason i materiał , rozmiar standardowy , świetna bluza
Materiál ImpossiblySoft je mimořádně měkký a hladký, jako stvořený na celodenní pohyb. Tahle prostorná mikina s kapucí má čistý design a technologii Dri-FIT, která odvádí pot, takže si užiješ pohodlí kdekoliv.
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Materiál ImpossiblySoft je mimořádně měkký a hladký, jako stvořený na celodenní pohyb. Tahle prostorná mikina s kapucí má čistý design a technologii Dri-FIT, která odvádí pot, takže si užiješ pohodlí kdekoliv.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 5
Super
Małgorzata518330265
Świetny fason i materiał , rozmiar standardowy , świetna bluza
LOVEEEEEEEE
Sraah
[This review was collected as part of a promotion.] This is so soft and comfortable! It's oversized and can wear with leggings.
Produkt byl získán zdarma, nebo recenzován v rámci soutěže nebo rozdávání dárků, případně výměnou za slevu.
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Nike 24.7 ImpossiblySoft