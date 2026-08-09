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Dámská mikina Nike 24.7 ImpossiblySoft s kapucí - Cream II/Sail/College Grey

Nike 24.7 ImpossiblySoft

Dámská mikina s kapucí

89,99 €
Cream II/Sail/College Grey
Černá/Černá/Dark Smoke Grey
Cacao Wow/Černá/Mosswood Brown
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

Materiál ImpossiblySoft je mimořádně měkký a hladký, jako stvořený na celodenní pohyb. Tahle prostorná mikina s kapucí má čistý design a technologii Dri-FIT, která odvádí pot, takže si užiješ pohodlí kdekoliv.


  • Zobrazená barva: Cream II/Sail/College Grey
  • Styl: IR1929-236

Nike 24.7 ImpossiblySoft

89,99 €

Materiál ImpossiblySoft je mimořádně měkký a hladký, jako stvořený na celodenní pohyb. Tahle prostorná mikina s kapucí má čistý design a technologii Dri-FIT, která odvádí pot, takže si užiješ pohodlí kdekoliv.

Výhody

  • Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
  • Volnější střih je prostorný a dobře se vrství.

Podrobnosti o produktu

  • Charakteristické poutko na pověšení vzadu na límci
  • Svrchní část: 51 % polyester / 25 % modal / 15 % bavlna / 9 % elastan; Podšívka kapuce: 100 % bavlna
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Cream II/Sail/College Grey
  • Styl: IR1929-236

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost S a měří 175 cm
    • Větší střih: zvětšený a prostorný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (2)

Hvězdičky: 5

  • Super

    Małgorzata518330265

    Świetny fason i materiał , rozmiar standardowy , świetna bluza

  • LOVEEEEEEEE

    Sraah

    [This review was collected as part of a promotion.] This is so soft and comfortable! It's oversized and can wear with leggings.

    Produkt byl získán zdarma, nebo recenzován v rámci soutěže nebo rozdávání dárků, případně výměnou za slevu.
    #productsprovidedbynike

Dámská mikina Nike 24.7 ImpossiblySoft s kapucí

Nike 24.7 ImpossiblySoft

89,99 €

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