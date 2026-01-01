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Dámská mikina Atlético Madrid Chill Terry Nike Football s kapucí a zipem po celé délce - Obsidian/Bílá

Atlético Madrid Chill Terry

Dámská mikina Nike Football s kapucí a zipem po celé délce

79,99 €
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Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

Tahle lehká, volně padnoucí mikina Atlético Madrid s kapucí je navržená do teplejšího počasí. Je vyrobená z měkké a mírně splývavé látky, která přirozeně kombinuje flís a žerzej.


  • Zobrazená barva: Obsidian/Bílá
  • Styl: IO3591-451

Atlético Madrid Chill Terry

79,99 €

Tahle lehká, volně padnoucí mikina Atlético Madrid s kapucí je navržená do teplejšího počasí. Je vyrobená z měkké a mírně splývavé látky, která přirozeně kombinuje flís a žerzej.

Podrobnosti o produktu

  • Přední kapsy
  • Žebrované manžety a spodní lem
  • Svrchní část: 70 % bavlna / 30 % polyester. Podšívka kapuce: 100 % bavlna.
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Obsidian/Bílá
  • Styl: IO3591-451

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost S a měří 173 cm
    • Volný střih: vzdušný a uvolněný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Dámská mikina Atlético Madrid Chill Terry Nike Football s kapucí a zipem po celé délce

    Atlético Madrid Chill Terry

    79,99 €

    Dolaď si styl