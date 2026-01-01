Dámská mikina Atlético Madrid Chill Terry Nike Football s kapucí a zipem po celé délce

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Atlético Madrid Chill Terry
Dámská mikina Nike Football s kapucí a zipem po celé délce
79,99 €
Tahle lehká, volně padnoucí mikina Atlético Madrid s kapucí je navržená do teplejšího počasí. Je vyrobená z měkké a mírně splývavé látky, která přirozeně kombinuje flís a žerzej.
- Zobrazená barva: Obsidian/Bílá
- Styl: IO3591-451
Atlético Madrid Chill Terry
79,99 €
Tahle lehká, volně padnoucí mikina Atlético Madrid s kapucí je navržená do teplejšího počasí. Je vyrobená z měkké a mírně splývavé látky, která přirozeně kombinuje flís a žerzej.
Podrobnosti o produktu
- Přední kapsy
- Žebrované manžety a spodní lem
- Svrchní část: 70 % bavlna / 30 % polyester. Podšívka kapuce: 100 % bavlna.
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Obsidian/Bílá
- Styl: IO3591-451
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost S a měří 173 cm
- Volný střih: vzdušný a uvolněný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Atlético Madrid Chill Terry
79,99 €