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Dámská mikina ACG „Tuff Fleece“ s kulatým výstřihem - Dark Smoke Grey/Bílá

Recyklované materiály

ACG „Tuff Fleece“

Dámská mikina s kulatým výstřihem

114,99 €
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

Ochladilo se? Nahoď lehkou Tuff Fleece. Tahle mikina je vyrobená z hřejivého francouzského froté, které je měkké a drží tvar. Přidali jsme technologii Dri-FIT pro dny, kdy potřebuješ prodyšnou vrstvu, která tě zahřeje.


  • Zobrazená barva: Dark Smoke Grey/Bílá
  • Styl: IU8168-070

ACG „Tuff Fleece“

114,99 €

Ochladilo se? Nahoď lehkou Tuff Fleece. Tahle mikina je vyrobená z hřejivého francouzského froté, které je měkké a drží tvar. Přidali jsme technologii Dri-FIT pro dny, kdy potřebuješ prodyšnou vrstvu, která tě zahřeje.

Výhody

  • Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
  • Volný střih v ramenou a na těle se snadno vrství přes základní vrstvu.

Podrobnosti o produktu

  • 75 % bavlna / 25 % polyester
  • Žebrovaný výstřih, manžety a lem
  • Poutko na pověšení
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Dark Smoke Grey/Bílá
  • Styl: IU8168-070

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost S a měří 175 cm
    • Volný střih: vzdušný a uvolněný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Dámská mikina ACG „Tuff Fleece“ s kulatým výstřihem

    ACG „Tuff Fleece“

    114,99 €

    Dolaď si styl