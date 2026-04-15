Dámská golfová rukavice Nike Dura Feel 10 (levá ruka)

Luva sintética golf
ritap238325579
Boa tamanho certo
Golfová rukavice Nike Dura Feel 10 má dlaň z lehké syntetické kůže, která zajišťuje jistý úchop, a pružný materiál na hřbetu ruky, který ti umožní přirozený pohyb při každém úderu. Tahle vylepšená verze má zesílenou dlaň a palec, což výrazně zvyšuje odolnost tam, kde to nejvíc potřebuješ.
Nike Dura Feel 10
Golfová rukavice Nike Dura Feel 10 má dlaň z lehké syntetické kůže, která zajišťuje jistý úchop, a pružný materiál na hřbetu ruky, který ti umožní přirozený pohyb při každém úderu. Tahle vylepšená verze má zesílenou dlaň a palec, což výrazně zvyšuje odolnost tam, kde to nejvíc potřebuješ.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 3.6
Luva sintética golf
ritap238325579
Boa tamanho certo
Mislead
kyler401860166
It is a female glove, which is not stated anywhere. Ended up giving the glove away and buying a new one from the pro shop over my holiday.
FEMALE GOLF GLOVE!
Baljit
THIS IS A FEMALE GOLF GLOVE! it doesn’t say that anywhere when ordering so watch out! Nike please make it clear on the website and during sizing options that this is a female glove.
Nike Dura Feel 10