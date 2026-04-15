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Dámská golfová rukavice Nike Dura Feel 10 (levá ruka) - Pearl White/Pearl White/Černá

Nike Dura Feel 10

Dámská golfová rukavice (levá ruka)

14,99 €

Golfová rukavice Nike Dura Feel 10 má dlaň z lehké syntetické kůže, která zajišťuje jistý úchop, a pružný materiál na hřbetu ruky, který ti umožní přirozený pohyb při každém úderu. Tahle vylepšená verze má zesílenou dlaň a palec, což výrazně zvyšuje odolnost tam, kde to nejvíc potřebuješ.


  • Zobrazená barva: Pearl White/Pearl White/Černá
  • Styl: DR5137-284

Nike Dura Feel 10

14,99 €

Golfová rukavice Nike Dura Feel 10 má dlaň z lehké syntetické kůže, která zajišťuje jistý úchop, a pružný materiál na hřbetu ruky, který ti umožní přirozený pohyb při každém úderu. Tahle vylepšená verze má zesílenou dlaň a palec, což výrazně zvyšuje odolnost tam, kde to nejvíc potřebuješ.

Výhody

  • Děrování na prstech umožňuje lepší proudění vzduchu a díky tomu zůstaneš vždy svěží.
  • Díky diagonálnímu zapínání si rukavici upravíš podle sebe.

Podrobnosti o produktu

  • Dlaň: 60 % PU kůže / 30 % polyester / 10 % nylon. Hřbet: 50 % PU kůže / 45 % polyester / 5 % elastan. Ostatní: 40 % polyester / 32 % PU kůže / 18 % nylon / 10 % elastan.
  • Prát v ruce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Pearl White/Pearl White/Černá
  • Styl: DR5137-284

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (5)

Hvězdičky: 3.6

  • Luva sintética golf

    ritap238325579

    Boa tamanho certo

  • Mislead

    kyler401860166

    It is a female glove, which is not stated anywhere. Ended up giving the glove away and buying a new one from the pro shop over my holiday.

  • FEMALE GOLF GLOVE!

    Baljit

    THIS IS A FEMALE GOLF GLOVE! it doesn’t say that anywhere when ordering so watch out! Nike please make it clear on the website and during sizing options that this is a female glove.

Dámská golfová rukavice Nike Dura Feel 10 (levá ruka)

Nike Dura Feel 10

14,99 €

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