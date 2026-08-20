Dámská bota Nike Air Max Genome

Nike Air Max Genome
Dámská bota
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Tato barva momentálně není k dispozici
Air Max Genome je svěží přírůstek do rodiny Air Max, který se inspiruje nadčasovými designy ze začátku 21. století.Svršek s technickým nádechem je vybavený elegantními bezešvými krycími vrstvami, vzdušnou síťovinou a odolnými prvky z TPU.Nízká jednotka Air po celé délce boty přidává pohodlí.Tahle rafinovaně elegantní bota se určitě stane tvojí novou oblíbenou Air Max.
- Zobrazená barva: Bílá/Summit White/Sapphire/Lime Ice
- Styl: DC4057-101
Nike Air Max Genome
AIR PRO NOVOU GENERACI.
Air Max Genome je svěží přírůstek do rodiny Air Max, který se inspiruje nadčasovými designy ze začátku 21. století.Svršek s technickým nádechem je vybavený elegantními bezešvými krycími vrstvami, vzdušnou síťovinou a odolnými prvky z TPU.Nízká jednotka Air po celé délce boty přidává pohodlí.Tahle rafinovaně elegantní bota se určitě stane tvojí novou oblíbenou Air Max.
Výhody
- Svršek s elegantními liniemi a výraznou směsí materiálů dává tomuhle dynamickému kousku nový rozměr.
- Výztuha paty a špičky tě připraví na každodenní nástrahy v ulicích velkoměsta.
- Jednotka Air po celé délce, kterou jsme původně navrhli pro výkonnostní sportovce, je neskutečně pohodlná a díky nízkému profilu nepřidává na objemu.
- Polstrovaný nízký lem je elegantní a pohodlný.
- Střední část boty v mřížce se síťovanými spodními vrstvami vypadá stylově a přidává nový rozměr.
Podrobnosti o produktu
- Gumová podrážka
- Tradiční systém šněrování
- Poutko na patě
- Zobrazená barva: Bílá/Summit White/Sapphire/Lime Ice
- Styl: DC4057-101
Vznik modelu Nike Air Max
Boty Nike s revoluční technologií Air se poprvé představily v roce 1978.V roce 1987 pak spatřil světlo světa model Air Max 1 s viditelnou jednotkou Air v patě. Fanoušci téhle značky tak mohli tlumení Air nejenom cítit, ale i vidět.Od té doby se nová generace bot Air Max stala mezi sportovci a sběrateli hitem díky výrazným barevným kombinacím a spolehlivému odlehčenému tlumení.
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike Air Max Genome