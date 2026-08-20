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Dámská bota Nike Air Max Genome - Bílá/Summit White/Sapphire/Lime Ice

Nike Air Max Genome

Dámská bota

169,99 €

Vyprodáno:

Tato barva momentálně není k dispozici

Air Max Genome je svěží přírůstek do rodiny Air Max, který se inspiruje nadčasovými designy ze začátku 21. století.Svršek s technickým nádechem je vybavený elegantními bezešvými krycími vrstvami, vzdušnou síťovinou a odolnými prvky z TPU.Nízká jednotka Air po celé délce boty přidává pohodlí.Tahle rafinovaně elegantní bota se určitě stane tvojí novou oblíbenou Air Max.


  • Zobrazená barva: Bílá/Summit White/Sapphire/Lime Ice
  • Styl: DC4057-101

Nike Air Max Genome

169,99 €

AIR PRO NOVOU GENERACI.

Air Max Genome je svěží přírůstek do rodiny Air Max, který se inspiruje nadčasovými designy ze začátku 21. století.Svršek s technickým nádechem je vybavený elegantními bezešvými krycími vrstvami, vzdušnou síťovinou a odolnými prvky z TPU.Nízká jednotka Air po celé délce boty přidává pohodlí.Tahle rafinovaně elegantní bota se určitě stane tvojí novou oblíbenou Air Max.

Výhody

  • Svršek s elegantními liniemi a výraznou směsí materiálů dává tomuhle dynamickému kousku nový rozměr.
  • Výztuha paty a špičky tě připraví na každodenní nástrahy v ulicích velkoměsta.
  • Jednotka Air po celé délce, kterou jsme původně navrhli pro výkonnostní sportovce, je neskutečně pohodlná a díky nízkému profilu nepřidává na objemu.
  • Polstrovaný nízký lem je elegantní a pohodlný.
  • Střední část boty v mřížce se síťovanými spodními vrstvami vypadá stylově a přidává nový rozměr.

Podrobnosti o produktu

  • Gumová podrážka
  • Tradiční systém šněrování
  • Poutko na patě
  • Zobrazená barva: Bílá/Summit White/Sapphire/Lime Ice
  • Styl: DC4057-101

Vznik modelu Nike Air Max

Boty Nike s revoluční technologií Air se poprvé představily v roce 1978.V roce 1987 pak spatřil světlo světa model Air Max 1 s viditelnou jednotkou Air v patě. Fanoušci téhle značky tak mohli tlumení Air nejenom cítit, ale i vidět.Od té doby se nová generace bot Air Max stala mezi sportovci a sběrateli hitem díky výrazným barevným kombinacím a spolehlivému odlehčenému tlumení.

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Dámská bota Nike Air Max Genome

    Nike Air Max Genome

    169,99 €