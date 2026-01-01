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Dámská bota Air Jordan 1 Mid SE - Barely Orange/Pale Ivory/Smokey Mauve/Dark Pony

Air Jordan 1 Mid SE

Dámská bota

139,99 €
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Podtrhni svůj styl botami Air Jordan 1 Mid SE. Tvůj oblíbený kousek vyrobený z prvotřídní kůže je teď oživený vylepšeným barevným provedením.


  • Zobrazená barva: Barely Orange/Pale Ivory/Smokey Mauve/Dark Pony
  • Styl: DO7440-821

Air Jordan 1 Mid SE

139,99 €

OBLÍBENÝ KOUSEK S NOVÝM PŘELIVEM.

Podtrhni svůj styl botami Air Jordan 1 Mid SE. Tvůj oblíbený kousek vyrobený z prvotřídní kůže je teď oživený vylepšeným barevným provedením.

Výhody

  • Přírodní kůže na svršku zvyšuje odolnost a působí klasickým stylem.
  • Zabudovaná jednotka Air pod patou je lehká a dobře tlumí.

Podrobnosti o produktu

  • Logo Wings vyražené na boku
  • Všité logo Swoosh
  • Gumová podrážka
  • Pěnová mezipodešev
  • Nepoužívat jako osobní ochrannou pomůcku
  • Zobrazená barva: Barely Orange/Pale Ivory/Smokey Mauve/Dark Pony
  • Styl: DO7440-821

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Dámská bota Air Jordan 1 Mid SE

    Air Jordan 1 Mid SE

    139,99 €

    Dolaď si styl