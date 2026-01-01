Dámská bota Air Jordan 1 Mid SE

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Air Jordan 1 Mid SE
Dámská bota
139,99 €
Podtrhni svůj styl botami Air Jordan 1 Mid SE. Tvůj oblíbený kousek vyrobený z prvotřídní kůže je teď oživený vylepšeným barevným provedením.
- Zobrazená barva: Barely Orange/Pale Ivory/Smokey Mauve/Dark Pony
- Styl: DO7440-821
Air Jordan 1 Mid SE
139,99 €
OBLÍBENÝ KOUSEK S NOVÝM PŘELIVEM.
Podtrhni svůj styl botami Air Jordan 1 Mid SE. Tvůj oblíbený kousek vyrobený z prvotřídní kůže je teď oživený vylepšeným barevným provedením.
Výhody
- Přírodní kůže na svršku zvyšuje odolnost a působí klasickým stylem.
- Zabudovaná jednotka Air pod patou je lehká a dobře tlumí.
Podrobnosti o produktu
- Logo Wings vyražené na boku
- Všité logo Swoosh
- Gumová podrážka
- Pěnová mezipodešev
- Nepoužívat jako osobní ochrannou pomůcku
- Zobrazená barva: Barely Orange/Pale Ivory/Smokey Mauve/Dark Pony
- Styl: DO7440-821
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Air Jordan 1 Mid SE
139,99 €