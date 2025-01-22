Dámská bota Air Jordan 1 Low SE

Daniela467211102
Soddisfatta del prodotto , consegna veloce come sempre da Nike
Boty AJ1 mají nízký profil, ale vysoký styl. Vylepšili jsme je novými texturami, ale zachovávají si ikonický tvar, který dobře znáš. Tyhle oblíbené tenisky jsou vyrobené z prvotřídní kůže, mají tlumení Nike Air a elegantní designové prvky, které ti dodá jiskru.
Air Jordan 1 Low SE
Boty AJ1 mají nízký profil, ale vysoký styl. Vylepšili jsme je novými texturami, ale zachovávají si ikonický tvar, který dobře znáš. Tyhle oblíbené tenisky jsou vyrobené z prvotřídní kůže, mají tlumení Nike Air a elegantní designové prvky, které ti dodá jiskru.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.8
Daniela467211102
Soddisfatta del prodotto , consegna veloce come sempre da Nike
Parfait
hananea45078868
Parfait ça taille bien trop stylé
Toll 😊
LauraH271651266
Sieht sehr gut aus 👍 Größe passt
Air Jordan 1 Low SE