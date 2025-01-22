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Dámská bota Air Jordan 1 Low SE - Černá/Bílá/Metallic Silver/Černá

Air Jordan 1 Low SE

Dámské boty

139,99 €
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Boty AJ1 mají nízký profil, ale vysoký styl. Vylepšili jsme je novými texturami, ale zachovávají si ikonický tvar, který dobře znáš. Tyhle oblíbené tenisky jsou vyrobené z prvotřídní kůže, mají tlumení Nike Air a elegantní designové prvky, které ti dodá jiskru.


  • Zobrazená barva: Černá/Bílá/Metallic Silver/Černá
  • Styl: HJ7743-010

Air Jordan 1 Low SE

139,99 €

Boty AJ1 mají nízký profil, ale vysoký styl. Vylepšili jsme je novými texturami, ale zachovávají si ikonický tvar, který dobře znáš. Tyhle oblíbené tenisky jsou vyrobené z prvotřídní kůže, mají tlumení Nike Air a elegantní designové prvky, které ti dodá jiskru.

Výhody

  • Technologie Nike Air tlumí nárazy a každý krok.
  • Guma v podrážce zajistí odolnost a trakci, které jsou ideální na každodenní nošení.

Podrobnosti o produktu

  • Děrování ve špičce
  • Zaoblené hrany
  • Kovový přívěsek na klíče s logem Jumpman
  • Logo Wings na patě
  • Vyšívané logo Jumpman na jazyku
  • Zobrazená barva: Černá/Bílá/Metallic Silver/Černá
  • Styl: HJ7743-010

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (55)

Hvězdičky: 4.8

  • Daniela467211102

    Soddisfatta del prodotto , consegna veloce come sempre da Nike

  • Parfait

    hananea45078868

    Parfait ça taille bien trop stylé

  • Toll 😊

    LauraH271651266

    Sieht sehr gut aus 👍 Größe passt

Dámská bota Air Jordan 1 Low SE

Air Jordan 1 Low SE

139,99 €

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