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Dámská bota Air Jordan 1 Low SE - Anthracite/Sail/Coconut Milk/Iced Carmine

Air Jordan 1 Low SE

Dámské boty

139,99 €
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Vždycky trendy, vždycky svěží. Bota Air Jordan 1 Low představuje celodenní pohodlí s historií a tradicí Jordan. Tahle verze se pyšní klasickými barvami a jemnými detaily v ikonickém profilu, který je z luxusní směsi materiálů a má zabudované vzduchové polštářky v patě.


  • Zobrazená barva: Anthracite/Sail/Coconut Milk/Iced Carmine
  • Styl: II0595-001

Air Jordan 1 Low SE

139,99 €

Vždycky trendy, vždycky svěží. Bota Air Jordan 1 Low představuje celodenní pohodlí s historií a tradicí Jordan. Tahle verze se pyšní klasickými barvami a jemnými detaily v ikonickém profilu, který je z luxusní směsi materiálů a má zabudované vzduchové polštářky v patě.

Výhody

  • Kožený svršek je odolný a drží.
  • Zabudovaná jednotka Nike Air-Sole je lehká a dobře tlumí.
  • Guma v podrážce zajišťuje dobrou trakci.

Podrobnosti o produktu

  • Zobrazená barva: Anthracite/Sail/Coconut Milk/Iced Carmine
  • Styl: II0595-001

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (3)

Hvězdičky: 4.7

  • BUONE

    Tiziana994936107

    Bellissime e comode sono esattamente come in foto…unica pecca per me è che arrivano solo con lacci rosa. Per il resto tutto fantastico, spedizione extra veloce

  • Happy Nike customer

    Evelyn02d5779a793b40b283ce225d6ce1711a

    Put on my Air Jordan 1 low pro, so comfortable size perfect, exactly like the picture, I hv noticed several ppl taking pictures of my air Jordan 1, makes me feel proud of what I'm walking in. Thank you NIKE

  • LOVE, LOVE, LOVE

    carrie35489aa4426545a4b0b7dd8aed336be7

    LOVE, LOVE, LOVE these! So comfy and look even better in person. They look good with everything!

Dámská bota Air Jordan 1 Low SE

Air Jordan 1 Low SE

139,99 €

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