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Dámská bota Air Jordan 1 Low SE - Bílá/Černá/Desert Berry

Air Jordan 1 Low SE

Dámské boty

139,99 €
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Vždycky trendy, vždycky svěží. Bota AJ1 Low přináší historii a tradici Jordan v podobě, ve které se budeš cítit pohodlně celý den. Vyber si barvy a vyraz ven s ikonickém designu vyrobeném ze směsi prvotřídních materiálů se zabudovaným tlumením Air v patě.


  • Zobrazená barva: Bílá/Černá/Desert Berry
  • Styl: IO0668-100

Air Jordan 1 Low SE

139,99 €

Vždycky trendy, vždycky svěží. Bota AJ1 Low přináší historii a tradici Jordan v podobě, ve které se budeš cítit pohodlně celý den. Vyber si barvy a vyraz ven s ikonickém designu vyrobeném ze směsi prvotřídních materiálů se zabudovaným tlumením Air v patě.

Výhody

  • Zabudovaná jednotka Air-sole je lehká a dobře tlumí.
  • Svršek z pravé kůže je odolný a skvěle vypadá.
  • Gumová podrážka zlepšuje trakci na nejrůznějších typech povrchů.

Podrobnosti o produktu

  • Logo Wings na patě
  • Logo Jumpman na jazyku
  • Tkaničky inspirované stuhou
  • Zobrazená barva: Bílá/Černá/Desert Berry
  • Styl: IO0668-100

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (3)

Hvězdičky: 4.7

  • Belle ma…

    paola478675867

    Un po’ delicata la parte anteriore

  • Beautiful

    Amber668062902

    So beautiful in person pictures don’t do these shoes justice.

  • Very cute! In love with the style and pink!💓

    Deadliest

    Eye catching, cutesy and the leather is everything 🖤💓

Dámská bota Air Jordan 1 Low SE

Air Jordan 1 Low SE

139,99 €

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