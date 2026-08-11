Dámská bota Air Jordan 1 Low SE

Belle ma…
paola478675867
Un po’ delicata la parte anteriore
Vždycky trendy, vždycky svěží. Bota AJ1 Low přináší historii a tradici Jordan v podobě, ve které se budeš cítit pohodlně celý den. Vyber si barvy a vyraz ven s ikonickém designu vyrobeném ze směsi prvotřídních materiálů se zabudovaným tlumením Air v patě.
Air Jordan 1 Low SE
Vždycky trendy, vždycky svěží. Bota AJ1 Low přináší historii a tradici Jordan v podobě, ve které se budeš cítit pohodlně celý den. Vyber si barvy a vyraz ven s ikonickém designu vyrobeném ze směsi prvotřídních materiálů se zabudovaným tlumením Air v patě.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.7
Belle ma…
paola478675867
Un po’ delicata la parte anteriore
Beautiful
Amber668062902
So beautiful in person pictures don’t do these shoes justice.
Very cute! In love with the style and pink!💓
Deadliest
Eye catching, cutesy and the leather is everything 🖤💓
Air Jordan 1 Low SE