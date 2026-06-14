Dámská bota Air Jordan 1 Low SE

Mariola528241096
Πολύ άνετο και ποιοτικό παπούτσι. Εξαιρετική εφαρμογή και ωραίος σχεδιασμός!
Bota Air Jordan 1 Low je inspirovaná původním modelem, který se představil v roce 1985. Má elegantní, klasický vzhled, který dobře znáš, a přesto tě vždycky překvapí. Díky ikonickému designu, který se perfektně hodí ke každému střihu, budeš v těchhle teniskách vždycky vypadat stylově.
Air Jordan 1 Low SE
Bota Air Jordan 1 Low je inspirovaná původním modelem, který se představil v roce 1985. Má elegantní, klasický vzhled, který dobře znáš, a přesto tě vždycky překvapí. Díky ikonickému designu, který se perfektně hodí ke každému střihu, budeš v těchhle teniskách vždycky vypadat stylově.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.3
Mariola528241096
Πολύ άνετο και ποιοτικό παπούτσι. Εξαιρετική εφαρμογή και ωραίος σχεδιασμός!
Maybe one of my favorite styles I have gotten
Maggie247744650
These are the perfect summer shoe. The fit is comfortable. Love the style of them
Synthetic leather, feels cheap!
Suzanne00356f605fc94f82a79a4d1cc5656392
I did not expect these to have synthetic materials in the upper. The product description did not specify this. No matter how hard they try, synthetic leather feels stiff and cheap, not the usual Jordan brand quality. They were also way off on sizing (about a half size too large in my normal size). I was disappointed, to say the least and will be returning them.
Air Jordan 1 Low SE