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Dámská bota Air Jordan 1 Low SE - Bílá/Bílá/Metallic Silver/Bílá

Air Jordan 1 Low SE

Dámské boty

Sleva 30
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Bota Air Jordan 1 Low je inspirovaná původním modelem, který se představil v roce 1985. Má elegantní, klasický vzhled, který dobře znáš, a přesto tě vždycky překvapí. Díky ikonickému designu, který se perfektně hodí ke každému střihu, budeš v těchhle teniskách vždycky vypadat stylově.


  • Zobrazená barva: Bílá/Bílá/Metallic Silver/Bílá
  • Styl: IQ9381-100

Air Jordan 1 Low SE

Sleva 30

Bota Air Jordan 1 Low je inspirovaná původním modelem, který se představil v roce 1985. Má elegantní, klasický vzhled, který dobře znáš, a přesto tě vždycky překvapí. Díky ikonickému designu, který se perfektně hodí ke každému střihu, budeš v těchhle teniskách vždycky vypadat stylově.

Výhody

  • Zabudovaná jednotka Air-sole je lehká a dobře tlumí.
  • Svršek z pravé kůže je odolný a skvěle vypadá.
  • Gumová podrážka zlepšuje trakci na nejrůznějších typech povrchů.

Podrobnosti o produktu

  • Zobrazená barva: Bílá/Bílá/Metallic Silver/Bílá
  • Styl: IQ9381-100

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (3)

Hvězdičky: 4.3

  • Mariola528241096

    Πολύ άνετο και ποιοτικό παπούτσι. Εξαιρετική εφαρμογή και ωραίος σχεδιασμός!

  • Maybe one of my favorite styles I have gotten

    Maggie247744650

    These are the perfect summer shoe. The fit is comfortable. Love the style of them

  • Synthetic leather, feels cheap!

    Suzanne00356f605fc94f82a79a4d1cc5656392

    I did not expect these to have synthetic materials in the upper. The product description did not specify this. No matter how hard they try, synthetic leather feels stiff and cheap, not the usual Jordan brand quality. They were also way off on sizing (about a half size too large in my normal size). I was disappointed, to say the least and will be returning them.

Dámská bota Air Jordan 1 Low SE

Air Jordan 1 Low SE

Sleva 30

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