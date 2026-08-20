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Dámská běžecká silniční bota Nike Downshifter 14 - Černá/Anthracite/Wolf Grey/Bílá

Nike Downshifter 14

Dámská běžecká silniční bota

69,99 €
Černá/Anthracite/Wolf Grey/Bílá
Černá/Anthracite/Černá
Bílá/Bílá
Off White/Barely Green/Bílá/Metallic Silver
Bleached Lilac/Sail/Pink Rise/Pink Smoke
Bílá/Cucumber Calm/Illusion Green/Bílá
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  • Zobrazená barva: Černá/Anthracite/Wolf Grey/Bílá
  • Styl: IB1899-002

Nike Downshifter 14

69,99 €

Přeřaďte na vyšší rychlost v botách Downshifter 14. Zvýšili jsme úroveň tlumení v mezipodešvi, aby byla bota pohodlnější a citlivější než předchozí model. Svršek je navíc z otevřené síťoviny, takže je tak akorát prodyšný a díky pásce ve střední části chodidla bota skvěle drží.

Výhody

  • Technická síťovina s otevřenými otvory na svršku se stará o optimální prodyšnost.
  • Zvýšili jsme úroveň tlumení v mezipodešvi, aby byla bota pohodlnější a měla lepší odraz.
  • Vnitřní pásek dokonale obepíná střední část chodidla a bezpečně tě podrží.

Podrobnosti o produktu

  • Hmotnost: Zhruba 276 g (dámská velikost 39)
  • Rozdíl mezi patou a špičkou: 10 mm
  • Zobrazená barva: Černá/Anthracite/Wolf Grey/Bílá
  • Styl: IB1899-002

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (22)

Hvězdičky: 4.5

  • Francescag244622936

    Pianta un po' larga ma molto comoda. La temperatura del piede si e' alzata dopo poco, forse non sono da usare in estate.

  • Comfortable & Cute

    jenniferl188847864

    Loved them! Super comfortable and light. Best purchase ever. I totally recommend. They’re super cute too. (:

  • Shifting into Comfort with Style

    PattyJ63040340

    My feet demanded that I make a review for these sneakers. I’m fairly overweight 280lbs + with an existing injury in my ankle along with knee issues. In these sneakers, I feel like I’m semi floating and walking in these shoes. The design is a major plus… honestly my initial purchase was solely due to the design and then I tried them on and fell in love so much I bought a 3rd pair in the Bleached Mauve color…. Which happens to be my favorite … just get the shoes , you won’t be disappointed.

Dámská běžecká silniční bota Nike Downshifter 14

Nike Downshifter 14

69,99 €

Zvýšená prodyšnost a pěnová mezipodešev příjemně tlumí doslova na každém kroku.

Navržené pro

Běhání po silnici

Tlumení

Citlivé

Hmotnost boty

Zhruba 276 g (dámská velikost 39)

Rozdíl mezi patou a špičkou

10 mm

Technické parametry

Hmotnost boty

Zhruba 276 g (dámská velikost 39)

Rozdíl mezi patou a špičkou

10 mm

Dokonale funkční prvky

  • Prodyšný svršek

    Technická síťovina s otevřenými otvory na svršku se stará o optimální prodyšnost.

  • Pohodlná mezipodešev

    Zvýšili jsme úroveň tlumení v mezipodešvi, aby byla bota pohodlnější a měla lepší odraz.

  • Pevně padnoucí střih

    Vnitřní pásek dokonale obepíná střední část chodidla a bezpečně tě podrží.

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