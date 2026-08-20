Dámská běžecká silniční bota Nike Downshifter 14

Francescag244622936
Pianta un po' larga ma molto comoda. La temperatura del piede si e' alzata dopo poco, forse non sono da usare in estate.
Nike Downshifter 14
Přeřaďte na vyšší rychlost v botách Downshifter 14. Zvýšili jsme úroveň tlumení v mezipodešvi, aby byla bota pohodlnější a citlivější než předchozí model. Svršek je navíc z otevřené síťoviny, takže je tak akorát prodyšný a díky pásce ve střední části chodidla bota skvěle drží.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.5
Francescag244622936
Pianta un po' larga ma molto comoda. La temperatura del piede si e' alzata dopo poco, forse non sono da usare in estate.
Comfortable & Cute
jenniferl188847864
Loved them! Super comfortable and light. Best purchase ever. I totally recommend. They’re super cute too. (:
Shifting into Comfort with Style
PattyJ63040340
My feet demanded that I make a review for these sneakers. I’m fairly overweight 280lbs + with an existing injury in my ankle along with knee issues. In these sneakers, I feel like I’m semi floating and walking in these shoes. The design is a major plus… honestly my initial purchase was solely due to the design and then I tried them on and fell in love so much I bought a 3rd pair in the Bleached Mauve color…. Which happens to be my favorite … just get the shoes , you won’t be disappointed.
Nike Downshifter 14
Navržené pro
Tlumení
Hmotnost boty
Rozdíl mezi patou a špičkou
Hmotnost boty
Zhruba 276 g (dámská velikost 39)
Rozdíl mezi patou a špičkou
10 mm