Dámská běžecká silniční bota Nike Downshifter 14

Nike Downshifter 14
Dámská běžecká silniční bota
Přeřaďte na vyšší rychlost v botách Downshifter 14. Zvýšili jsme úroveň tlumení v mezipodešvi, aby byla bota pohodlnější a citlivější než předchozí model. Svršek je navíc z otevřené síťoviny, takže je tak akorát prodyšný a díky pásce ve střední části chodidla bota skvěle drží.
- Zobrazená barva: Černá/British Khaki/Fusion Red/Sail
- Styl: IR0210-001
Nike Downshifter 14
Silnější vrstvy pěny parádně tlumí a starají se o pohodlí a dynamiku.
Přeřaďte na vyšší rychlost v botách Downshifter 14. Zvýšili jsme úroveň tlumení v mezipodešvi, aby byla bota pohodlnější a citlivější než předchozí model. Svršek je navíc z otevřené síťoviny, takže je tak akorát prodyšný a díky pásce ve střední části chodidla bota skvěle drží.
Síťovina s otvory
Speciální síťovina s otevřenými otvory na svršku se stará o prodyšnost a zdobí ji divoký potisk.
Odpružené tlumení
Zvýšili jsme úroveň tlumení v mezipodešvi, aby byla bota pohodlnější a měla lepší odraz.
Pohodlná opora
Vnitřní pásek dokonale obepíná střední část chodidla a bezpečně tě podrží.
Co je nového?
- Vyšší pěnová konstrukce
- Svršek z otevřené síťoviny
Podrobnosti o produktu
- Hmotnost: Zhruba 276 g (dámská velikost 39)
- Rozdíl mezi patou a špičkou: 10 mm
- Zobrazená barva: Černá/British Khaki/Fusion Red/Sail
- Styl: IR0210-001
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike Downshifter 14