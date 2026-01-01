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Dámská běžecká silniční bota Nike Downshifter 14 - Černá/British Khaki/Fusion Red/Sail

Nike Downshifter 14

Dámská běžecká silniční bota

69,99 €
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Přeřaďte na vyšší rychlost v botách Downshifter 14. Zvýšili jsme úroveň tlumení v mezipodešvi, aby byla bota pohodlnější a citlivější než předchozí model. Svršek je navíc z otevřené síťoviny, takže je tak akorát prodyšný a díky pásce ve střední části chodidla bota skvěle drží.


  • Zobrazená barva: Černá/British Khaki/Fusion Red/Sail
  • Styl: IR0210-001

Nike Downshifter 14

69,99 €

Silnější vrstvy pěny parádně tlumí a starají se o pohodlí a dynamiku.

Přeřaďte na vyšší rychlost v botách Downshifter 14. Zvýšili jsme úroveň tlumení v mezipodešvi, aby byla bota pohodlnější a citlivější než předchozí model. Svršek je navíc z otevřené síťoviny, takže je tak akorát prodyšný a díky pásce ve střední části chodidla bota skvěle drží.

Síťovina s otvory

Speciální síťovina s otevřenými otvory na svršku se stará o prodyšnost a zdobí ji divoký potisk.

Odpružené tlumení

Zvýšili jsme úroveň tlumení v mezipodešvi, aby byla bota pohodlnější a měla lepší odraz.

Pohodlná opora

Vnitřní pásek dokonale obepíná střední část chodidla a bezpečně tě podrží.

Co je nového?

  • Vyšší pěnová konstrukce
  • Svršek z otevřené síťoviny

Podrobnosti o produktu

  • Hmotnost: Zhruba 276 g (dámská velikost 39)
  • Rozdíl mezi patou a špičkou: 10 mm
  • Zobrazená barva: Černá/British Khaki/Fusion Red/Sail
  • Styl: IR0210-001

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Dámská běžecká silniční bota Nike Downshifter 14

    Nike Downshifter 14

    69,99 €

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