Dámská basketbalová mikina A'ja Wilson s kapucí

Sleek and Stylish
birdierayford
These are for sure my new favorite shorts. I absolutely love the material and the style. I will be wearing them to tonight’s game. I feel like they do run a little big though
Nekompromisní pohodlí se snoubí se smělým postojem. Inspiruj se A'jou Wilson a ukaž své nejodvážnější já v téhle prostorné mikině s kapucí. Pružnou šňůrkou v lemu si ji můžeš stáhnout v A'jině stylu. V kapuci se saténovou podšívkou se nerozcucháš. Je z francouzského froté a dostatečně prodyšná i ve chvílích, kdy začne jít do tuhého.
A'ja Wilson
Nekompromisní pohodlí se snoubí se smělým postojem. Inspiruj se A'jou Wilson a ukaž své nejodvážnější já v téhle prostorné mikině s kapucí. Pružnou šňůrkou v lemu si ji můžeš stáhnout v A'jině stylu. V kapuci se saténovou podšívkou se nerozcucháš. Je z francouzského froté a dostatečně prodyšná i ve chvílích, kdy začne jít do tuhého.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 5
Sleek and Stylish
birdierayford
These are for sure my new favorite shorts. I absolutely love the material and the style. I will be wearing them to tonight’s game. I feel like they do run a little big though
A'ja Wilson