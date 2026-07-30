triangle, start, resume, beginVideo
 
obrázek 1 ze 6
Dámská basketbalová mikina A'ja Wilson s kapucí - Černá/Bílá

A'ja Wilson

Dámská basketbalová mikina s kapucí

84,99 €
Černá/Bílá
Pure Platinum/Heather/Hyper Pink
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

Nekompromisní pohodlí se snoubí se smělým postojem. Inspiruj se A'jou Wilson a ukaž své nejodvážnější já v téhle prostorné mikině s kapucí. Pružnou šňůrkou v lemu si ji můžeš stáhnout v A'jině stylu. V kapuci se saténovou podšívkou se nerozcucháš. Je z francouzského froté a dostatečně prodyšná i ve chvílích, kdy začne jít do tuhého.


  • Zobrazená barva: Černá/Bílá
  • Styl: IO1343-010

A'ja Wilson

84,99 €

Nekompromisní pohodlí se snoubí se smělým postojem. Inspiruj se A'jou Wilson a ukaž své nejodvážnější já v téhle prostorné mikině s kapucí. Pružnou šňůrkou v lemu si ji můžeš stáhnout v A'jině stylu. V kapuci se saténovou podšívkou se nerozcucháš. Je z francouzského froté a dostatečně prodyšná i ve chvílích, kdy začne jít do tuhého.

Výhody

  • A'jino logo vychází z hvězdy, kterou vždycky dokreslila do svého podpisu. Je působivé, výrazné a hravé – stejně jako energie, kterou vnáší na hřiště.
  • Kapuce je podšitá prémiovým materiálem, který je luxusně lesklý a hebký jako hedvábí.
  • Středně silné francouzské froté s měkkými smyčkami na vnitřní straně je přirozeně prodyšné.

Podrobnosti o produktu

  • Stahovací šňůrka s pokovenými koncovkami
  • Svrchní část: 80 % bavlna / 20 % polyester. Podšívka kapuce: 100% polyester.
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Bílá
  • Styl: IO1343-010

Velikost a střih

    • Modelka je vysoká 178 cm a má na sobě velikost S
    • Větší střih: zvětšený a prostorný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (1)

Hvězdičky: 5

  • Sleek and Stylish

    birdierayford

    These are for sure my new favorite shorts. I absolutely love the material and the style. I will be wearing them to tonight’s game. I feel like they do run a little big though

Dámská basketbalová mikina A'ja Wilson s kapucí

A'ja Wilson

84,99 €

Dolaď si styl