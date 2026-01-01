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Dámská basketbalová funkční mikina Nike Therma-FIT s kapucí - Černá/Bílá

Nike

Dámská basketbalová funkční mikina Therma-FIT s kapucí

74,99 €
Černá/Bílá
Pink Smoke/Bílá
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

Chceš si zaházet venku? Tahle měkká mikina s kapucí je díky technologii Nike Therma-FIT příjemně měkká a hřejivá, takže se skvěle hodí na svižnou partii basketu pod širým nebem, když teploty klesnou.


  • Zobrazená barva: Černá/Bílá
  • Styl: IO8305-010

Nike

74,99 €

Chceš si zaházet venku? Tahle měkká mikina s kapucí je díky technologii Nike Therma-FIT příjemně měkká a hřejivá, takže se skvěle hodí na svižnou partii basketu pod širým nebem, když teploty klesnou.

Výhody

Technologie Nike Therma-FIT reguluje tělesné teplo a v chladném počasí tě příjemně zahřeje.

Podrobnosti o produktu

  • Klokaní kapsa
  • Žebrované lemy
  • Vyšívané logo Swoosh
  • Svrchní část: 52 % polyester / 48 % bavlna. Žebrování: 96 % bavlna / 4 % elastan. Podšívka kapuce: 100% polyester.
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Bílá
  • Styl: IO8305-010

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost S a měří 179 cm
    • Větší střih: zvětšený a prostorný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Dámská basketbalová funkční mikina Nike Therma-FIT s kapucí

    Nike

    74,99 €

    Dolaď si styl