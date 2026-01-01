Dámská basketbalová funkční mikina Nike Therma-FIT s kapucí

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Nike
Dámská basketbalová funkční mikina Therma-FIT s kapucí
74,99 €
Chceš si zaházet venku? Tahle měkká mikina s kapucí je díky technologii Nike Therma-FIT příjemně měkká a hřejivá, takže se skvěle hodí na svižnou partii basketu pod širým nebem, když teploty klesnou.
- Zobrazená barva: Černá/Bílá
- Styl: IO8305-010
Nike
74,99 €
Chceš si zaházet venku? Tahle měkká mikina s kapucí je díky technologii Nike Therma-FIT příjemně měkká a hřejivá, takže se skvěle hodí na svižnou partii basketu pod širým nebem, když teploty klesnou.
Výhody
Technologie Nike Therma-FIT reguluje tělesné teplo a v chladném počasí tě příjemně zahřeje.
Podrobnosti o produktu
- Klokaní kapsa
- Žebrované lemy
- Vyšívané logo Swoosh
- Svrchní část: 52 % polyester / 48 % bavlna. Žebrování: 96 % bavlna / 4 % elastan. Podšívka kapuce: 100% polyester.
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá/Bílá
- Styl: IO8305-010
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost S a měří 179 cm
- Větší střih: zvětšený a prostorný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike
74,99 €