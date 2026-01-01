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Čtyřdílná sada organizérů Nike Club - Černá/Černá/Bílá

Nike Club

Čtyřdílná sada organizérů

54,99 €
JEDNA VELIKOST

Vyhni se nepořádku a měj věci přehledně uspořádané. Tato sada obsahuje tři úložné kostky a velkou tašku na boty, do které si můžeš dát tenisky odděleně od ostatní výbavy.


  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Bílá
  • Styl: IW7999-091

Nike Club

54,99 €

Vyhni se nepořádku a měj věci přehledně uspořádané. Tato sada obsahuje tři úložné kostky a velkou tašku na boty, do které si můžeš dát tenisky odděleně od ostatní výbavy.

Výhody

  • Díky několika úložným prostorům si můžeš věci ukládat opravdu přehledně.
  • Odolný ripstopový materiál pro každodenní používání.

Podrobnosti o produktu

  • 4 libry / 2 kg
  • Malá taška: šířka 30,5 cm × výška 15 cm × hloubka 9 cm. Střední taška: šířka 30,5 cm × výška 23 cm × hloubka 9 cm. Velká taška: šířka 35,5 cm × výška 30,5 cm × hloubka 9 cm
  • 100 % polyester
  • Čistit ručně
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Bílá
  • Styl: IW7999-091

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Čtyřdílná sada organizérů Nike Club

    Nike Club

    54,99 €

    Dolaď si styl