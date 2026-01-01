Čtyřdílná sada organizérů Nike Club

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Nike Club
Čtyřdílná sada organizérů
54,99 €
Vyhni se nepořádku a měj věci přehledně uspořádané. Tato sada obsahuje tři úložné kostky a velkou tašku na boty, do které si můžeš dát tenisky odděleně od ostatní výbavy.
- Zobrazená barva: Černá/Černá/Bílá
- Styl: IW7999-091
Nike Club
54,99 €
Vyhni se nepořádku a měj věci přehledně uspořádané. Tato sada obsahuje tři úložné kostky a velkou tašku na boty, do které si můžeš dát tenisky odděleně od ostatní výbavy.
Výhody
- Díky několika úložným prostorům si můžeš věci ukládat opravdu přehledně.
- Odolný ripstopový materiál pro každodenní používání.
Podrobnosti o produktu
- 4 libry / 2 kg
- Malá taška: šířka 30,5 cm × výška 15 cm × hloubka 9 cm. Střední taška: šířka 30,5 cm × výška 23 cm × hloubka 9 cm. Velká taška: šířka 35,5 cm × výška 30,5 cm × hloubka 9 cm
- 100 % polyester
- Čistit ručně
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá/Černá/Bílá
- Styl: IW7999-091
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike Club
54,99 €